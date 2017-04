Daniela Mancin “Giocando con i colori” alla Galleria laRinascente

Inaugurazione: 28 aprile, ore 18

Daniela Mancin, padovana di origine, laureata in architettura e co-fondatrice del gruppo MyMetal è da sempre attratta dal mondo dei colori e dalle forme e decide di esprimere se stessa giocando con colori e materiali: come farebbe una bimba osservando l’Universo e la natura, con stupore, senza temere di gridare al mondo la forza racchiusa in ogni singola particella colorata.

L’amore per la vita, la gratitudine di vivere in armonia, in equilibrio sottile in questo Universo delle piccole cose, si manifestano in frammenti materici che danno vita a creature fantastiche, sogni nutriti dal gioco di luci e di ombre, giochi di simmetrie, di vuoti e pieni volumetrici, di colori che si abbracciano, si sfiorano o esplodono quasi ad uscire dalla stretta superficie.

Espressione di amore, semplice colore, un piccolo grande mondo...

