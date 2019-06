Donatello Mancusi "Percezioni", mostra a palazzo Angeli

L’idea di una Fotografia orientata alla percezione dell’osservatore piuttosto che alla rappresentazione della realtà si articola nelle opere fotografiche della mostra Donatello Mancusi. Percezioni, allestita presso le Stanze della Fotografia di Palazzo Angeli in Prato della Valle 1/A.

La mostra si compone di quattro lavori a colori, uno per ognuna delle “Stanze della Fotografia” di Palazzo Angeli, per un totale di 53 immagini stampate dall’autore con tecnologia digitale.

Queste le sezioni.

1. Privato

Uomini e donne consapevoli di essere fotografati di spalle, mentre guardano un imprecisato panorama, facendo in questo modo solo intuire la loro personalità. Il lavoro è stato realizzato nel 2009; il tema è quello di mostrare i soggetti in una situazione di vulnerabilità consapevole, supponendo che una descrizione dettagliata della postura e dell’abbigliamento riesca a raccontare qualcosa del soggetto, senza l’evidenza del volto.

2. Piccole storie

Foto di Street selezionate in base alla potenziale capacità narrativa della singola immagine con l’idea che il contenuto e l’interesse possano mutare costantemente a seconda dello spettatore. Foto realizzate nel periodo 2005-2018.

3. Carta da parati

Foto di cartoni, vetrine, bacheche, muri, dove la composizione leggermente informale diventa fondamentale, senza perdere del tutto il rapporto con la realtà. Il lavoro è durato oltre cinque anni ed è stato completato a fine 2018. Le foto sono state stampate su una sottile carta giapponese per contribuire al meccanismo della percezione.

4. Icona

Molti manifesti di fine 2014 del Circo Orfei non sono stati ricoperti; le foto scattate nel tempo evidenziano l’immagine iconica e artefatta di Moira Orfei che progressivamente scompare con il deteriorarsi dei manifesti. Il lavoro è stato completato nei primi mesi del 2019.

Dettagli

Mostra a cura di Gustavo Millozzi

Donatello Mancusi, nato nel 1954 in Basilicata, vive a lavora a Padova dal 1989. Inizia a fotografare negli anni ’80; dal 2003 stampa le proprie fotografie, con tecnologia digitale.

E’ stato presidente del Gruppo Fotografico Antenore di Padova; delegato FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) per la provincia di Padova e Coordinatore Artistico Regionale FIAF per il Veneto per il progetto “Passione Italia”.

Con i suoi portfolio ha vinto numerosi premi in ambito nazionale, arrivando secondo all’edizione 2007 del Premio Portfolio Italia. Nel 2013 ha ricevuto dalla FIAF l’onorificenza AFI (Artista Fotografo Italiano). I suoi lavori sono stati esposti al “Centro Nazionale della Fotografia d’autore” di Bibbiena, a Prato, a Torino, a Castelnuovo Garfagnana (LU), a Chiavari (GE), a Padova e a Selvazzano Dentro (PD).

Le sue foto sono state pubblicate su diverse riviste di settore e all’interno di cataloghi nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal Comune di Padova e dal Centro Nazionale della Fotografia d’autore della FIAF.

Negli ultimi anni, ha organizzato diverse mostre e i relativi cataloghi

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10 – 18, chiuso il martedì

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

tel. 049 8204529

donolatol@comune.padova.it

https://www.facebook.com/PalazzoAngeli/

