PonTeatro 2017, spettacolo “Mimanda Gaber” a Ponte San Nicolò

Ritorna a Ponte San Nicolò la rassegna teatrale PONTEatro2017, giunta alla sesta edizione, dal 14 gennaio all'11 marzo.

SCARICA LA LOCANDINA

Gli spettacoli andranno in scena nella Sala Civica Unione Europea, in viale del Lavoro, 1 e avranno inizio alle ore 21.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

I PROSSIMI EVENTI

SABATO 11 MARZO

MIMANDA GABER di Ernesto Aufiero da Gaber/Luporini

Cosmonautica Gagarin - Padova

BIGLIETTI

Biglietto unico 7 euro.

Abbonamento 5 spettacoli 25 euro.

Gli abbonamenti possono essere prenotati in biblioteca a partire dall’1 dicembre e fino a lunedì 9 gennaio.

Il pagamento e il ritiro degli stessi avverrà alla Sala Civica Unione Europea il 14 gennaio a partire dalle ore 18.

L’abbonamento dà diritto al posto numerato fino alle ore 21; in caso di ritardo sarà possibile accomodarsi in sala nei rimanenti posti disponibili.

Nel caso i posti fossero esauriti, l’abbonato che arrivi oltre le ore 21 perde il diritto al posto. Non è previsto rimborso per le serate non usufruite.

I biglietti si possono prenotare in biblioteca (anche telefonicamente allo 049.8961532) a partire da martedì 10 gennaio o alla Sala Civica Unione Europea a partire dalle ore 18 nei giorni degli spettacoli.

I biglietti prenotati devono essere ritirati in biglietteria entro le 20.45. Dopo tale orario i posti prenotati verranno resi disponibili e venduti.

L’organizzatore si riserva di variare il programma della rassegna qualora cause di forza maggiore lo rendessero necessario.

INFORMAZIONI

Associazione per il Teatro, Piove di Sacco - Legnaro - Ponte San Nicolò

www.compagniadellatorre.it - info@compagniadellatorre.it