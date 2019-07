"Mandela day": una giornata e una mostra per promuovere i diritti umani a Padova

A Padova, i volontari della Fondazione "Uniti per i Diritti Umani" in occasione del Mandela Day, hanno organizzato il 16 luglio un momento di incontro per promuovere i diritti umani.

Le Nazioni Unite e il mondo intero celebrano il 18 luglio la "Giornata internazionale dedicata a Nelson Mandela". La commemorazione rende omaggio al contributo di una grande personalità all’affermazione dei principi democratici e di una cultura di pace. Nelson Mandela ha consegnato al mondo tale eredità attraverso una vita al servizio della lotta anti-apartheid, il regime istituito in Sudafrica nel 1948 sulle premesse della superiorità bianca e dell’oppressione razziale.

Per questo, i volontari attivi da anni nella promozione dei 30 diritti fondamentali, hanno deciso di creare una giornata a porte aperte dove sarà possibile visionare la mostra multimediale intitolata "Che cosa sono i diritti umani?" allo scopo di creare maggiore consapevolezza. Infatti i volontari sostengono che, come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard: «I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico».

La mostra multimediale sarà aperta al pubblico in data 16 Luglio dalle ore 10 alle ore 22 con ingresso libero e alle ore 21.15 sarà possibile per i più piccoli partecipare al cinema all'aperto con la visione del film "Black Panther".

L'evento verrà ospitato da Villa Francesconi Lanza, sede della Chiesa di Scientology in Via Pontevigodarzere, 10 a Padova.

Informazioni e contatti

Ingresso libero.

Per maggiori informazioni contatta il numero 391.438.1933 o scrivi a unitiperidirittiumani@gmail.com .

Web: https://www.unitiperidirittiumani.it/ -https://www.facebook.com/UFHumanRights/