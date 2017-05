“Mangiare bene per stare bene” ad Urbana

Occhio all’etichetta nella scelta dei prodotti alimentari che intendiamo acquistare. Come leggere le indicazioni riportate in etichetta? Per quali prodotti sono obbligatorie e cosa viene specificato? Come riconoscere la provenienza? Come valutare la trasparenza sulle informazioni? A queste e a molte altre domande verrà data una risposta domani sera, venerdì 12 maggio, alle 20.30 nell’Auditorium di Urbana in occasione della serata sul tema “Mangiare bene per stare bene” organizzata dal comune di Urbana in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Chinaglia, Coldiretti Padova e Campagna Amica Padova.

Dopo i saluti del sindaco Marco Balbo e del dirigente scolastico Lorella Goldin l’intervento di Cinzia Alicardo di Coldiretti Padova, responsabile di Campagna Amica, la rete di imprese agricole del territorio che mettono a disposizione dei consumatori i propri prodotti attraverso i mercati, la vendita diretta e molte altre iniziative. L’incontro è aperto a tutti.