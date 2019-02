“sMOgBILITAMOCI!”, manifestazione contro l’inquinamento e lo smog sul Liston

«Riteniamo importante in questo momento essere in tanti e tante a mostrare quanto abbiamo a cuore la salute di tutti, a chiedere che la questione smog diventi prioritaria nell’agenda di tutte le Istituzioni, senza lasciare spazio solo a chi pensa che gli interessi commerciali prevalgano sulla salute collettiva.»

Legambiente lancia così sMOgBILITIAMOCI, appello già sottoscritto da decine di Associazioni e comitati cittadini che si mobiliteranno sul Liston il prossimo 23 febbraio.

È una questione non più rimandabile, perché, come scrive l’appello, «la lotta allo smog è una questione di salute»: respirare le polveri sottili come il PM10 e il PM2.5 ha un forte impatto sul sistema respiratorio che si manifesta con tosse cronica, asma – specie nei bambini – infiammazioni, infezioni, riduzione della funzione polmonare, pneumopatia cronica ostruttiva e cancro ai polmoni; non mancano impatti anche per quanto riguarda le malattie cardiovascolari. In Italia, dall’ultimo studio dell’Agenzia Europea per l’Ambiente si contano oltre 60mila morti premature ogni anno solo per il PM2.5.

Serve invertire la rotta e costruire piani di lungo periodo uscendo dalle misure emergenziali con misure strutturali e trasversali, per combattere l’inquinamento atmosferico e per una corretta prevenzione sanitaria.

Con l’appello chiediamo maggiori investimenti tanto nel Trasporto Pubblico Locale, per un servizio con più corsie preferenziali e maggiore frequenza delle corse, quanto sulla mobilità sostenibile, dando centralità alla ciclabilità, rivedendo anche le politiche della sosta e creando nuove Zone 30. Cruciale anche l’aumento della raccolta differenziata per ridurre l’utilizzo degli inceneritori e un piano di investimento per una radicale riqualificazione energetica degli edifici. Dal punto di vista regionale necessario infine rivedere l’ormai vetusto Piano di Tutela e Risanamento dell’Aria e applicare Accordo Padano a tutti i Comuni.

Ci vediamo il 23 febbraio sul Liston (qui l’evento fb per tutti gli aggiornamenti), perché dobbiamo impegnarci tutte e tutti, nessuno escluso, a fare la nostra parte su una questione così importante che riguarda la salute di ognuno di noi.

Legambiente Padova

Per sottoscrivere l’appello contro lo smog e per tutelare la salute di tutti, potete scrivere a circolo@legambientepadova.it o chiamarci al 049-8561212.