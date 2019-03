Manifestazione cittadina contro il razzismo e per l’inclusione a Padova

Evento facebook https://www.facebook.com/events/978583569007400/

"Manifestazione Cittadina contro il Razzismo e per l'Inclusione Sociale

Domenica 17 marzo 2019

Padova è una città aperta.

Siamo padovani di tutte le origini.

Da anni pratichiamo accoglienza, apertura e solidarietà, senza farci fregare dalle politiche della paura e dell’esclusione.

Crediamo che queste pratiche quotidiane siano il seme di una società migliore, perché egualitaria e giusta. Non abbiamo alcuna intenzione di smettere.

Per questo abbiamo creato una rete ampia e plurale.

E per questo saremo in piazza domenica 17 marzo.

Ti invitiamo a partecipare alla rete. Ti invitiamo a stare nelle strade con noi.

Per aderire alla manifestazione scrivete a retecontrodlsalvini@gmail.com

Programma

* Concentramento H. 14, Stazione dei treni Padova.

* Manifestazione per le vie di Padova con arrivo in Piazza delle Erbe

La manifestazione sarà caratterizzata da numerose installazioni artistiche durante il percorso, questo perché l'arte è un linguaggio universale accessibile a tutt*.

Leggi, condividi e partecipa alla call Con le mani in mano: una call for artists o scrivi a retecontrodlsalvini@gmail.com

Dettagli

A partire dal 5 dicembre 2018 il Decreto Legge “sicurezza e immigrazione”, cavallo di battaglia di Matteo Salvini ed emblema dell’orientamento dell’attuale governo, è diventato a tutti gli effetti Legge dello Stato (Legge n.132/2018)

Questa soluzione normativa attacca innanzitutto la già precaria sfera dei diritti delle/dei richiedenti asilo producendo nuove dinamiche di “irregolarizzazione” ed esclusione sociale attraverso l’eliminazione della protezione umanitaria, la preclusione all’iscrizione anagrafica per molte/i richiedenti e il radicale ridimensionamento degli SPRAR.

In secondo luogo riduce drasticamente risorse e strumenti a chi quotidianamente è impegnato a costruire un’accoglienza incentrata sui diritti e sull’autodeterminazione delle/dei beneficiari e orientata alla prospettiva di una convivenza serena e solidale nei territori.

A questo si aggiunge il rafforzamento dei CPR (Centri di Permanenza per il Rimpatrio) luoghi di “trattenimento” e segregazione dedicati alle nuove figure “irregolarizzate” e l’introduzione di nuove norme autoritarie sulla pubblica sicurezza, che minano il diritto di manifestare e quello di mettere in campo pratiche solidali.

Per contrastare questa legge e la conseguente pericolosa cultura razzista che si diffonde nel paese si sono mosse molte amministrazioni comunali e regionali, ora disobbedendo alla stessa, ora cercando di aggirarla, spesso valorizzando e facendo appello a fonti legislative internazionali europee o costituzionali. Inoltre, anche qui a Padova, si è attivato un importante lavoro animato da giuristi e avvocati, per trovare soluzioni pragmatiche per “resistere” alla Legge 132/2018 e arginare in modo pragmatico le sue gravi conseguenze sociali.

In questo quadro pensiamo sia fondamentale creare insieme, in modo aperto e condiviso, gli spazi adeguati dove possa esprimersi e prendere parola chiunque non sia disposta/o a tacere di fronte a questo clima di razzismo e intolleranza, chiunque sia indignata/o di fronte a questa offensiva populista. Vorremmo tentare di farlo evitando accuratamente ogni tipo di sguardo e approccio “coloniale”, facendo il possibile per fare in modo che siano innanzitutto le/i migranti a potere prende parola ed esprimere liberamente i desideri e le rivendicazioni più urgenti.

A Padova in tante e tanti, estremamente preoccupati della situazione, abbiamo iniziato a costruire una RETE ampia e plurale, in grado di includere l’insieme eterogeneo di realtà solidali e antirazziste che si trovano impegnate nel territorio. Ci siamo posti il comune obiettivo di proporre azioni di cooperazione, di mutualismo e di iniziativa pubblica, sempre attenti a fare il possibile per coinvolgere direttamente le/i migranti destinatari delle ultime degenerazioni normative e politiche.

A partire dalla prima assemblea pubblica della RETE a cui hanno partecipato circa 300 persone abbiamo attivato alcuni tavoli tematici che si sono incontrati domenica 17 febbraio e stanno continuando a incontrarsi portando avanti un lavoro di studio e approfondimento nonché l’organizzazione di possibili iniziative pubbliche diffuse sul territorio.

La prossima tappa decisa e proposta dalla rete è una manifestazione cittadina che sappia dare visibilità e valorizzare le pratiche di ciascuno, che riesca a dare visibilità alla Padova solidale e antirazzista, che faccia camminare fianco a fianco migranti e autoctoni uniti dal desiderio di costruire nuove forme di relazione e convivenza comune.

Costruiamo assieme una grande manifestazione a Padova domenica 17 marzo, per affermare il nostro categorico rifiuto al razzismo e all’esclusione

Rete cittadina contro il razzismo e per l’inclusione sociale, Padova

Oltre ai numerosi singoli/e che stanno partecipando alla costruzione della rete, aderiscono alla manifestazione:

Adl Cobas Padova-Bassa Padovana

Associazione Amici Nuovo Villaggio

ASD Quadrato Meticcio Football

Associazione "Granello di Senape" di Padova

Associazione Mimosa

Associazione Open Your Borders

Assopace Padova

Asu Padova

Arte Migrante Padova

Avvocato di Strada Onlus - Padova

Boramosa

C’è speranza se accade @ - Rete di Cooperazione Educativa

Centro Donna Padova Auser

Circolo Nadir

Coalizione Civica per Padova

Collettivo SPAM

Cooperativa Sociale Almanara

Cooperativa Equality

Donne in Nero di Padova

DiEM25 Veneto

Gambia Youth Association

GasparOrto

La Strada Giusta

Liberalaparola

Libertà e Giustizia Padova

Lottodognimese Padova

LSO La Tana

Manifesto per Padova senza Razzismo e Discriminazioni

Medici Senza Frontiere - Gruppo di Padova

Mediterranea Padova

Melting Pot Europa

Osteria di Fuori Porta

Padova Bene Comune

Palestra Popolare Galeano

Pedro Centro Sociale Occupato

Perilmondo Onlus

Piazza Gasparotto

Piazza Gasparotto LAB+

Polisportiva SanPrecario

Prc Padova

Psicologo di strada

Progetto Lunaccoglie Padova

RazzismoStop Padova

Refugees Welcome Italia

Sconfinamenti Padova

Sinistra Italiana - Padova

Vis à Vis

Voci Fuori dal coro

Xena centro scambi e dinamiche interculturali

ZaLab

Per informazioni o far parte della rete cittadina scrivi a retecontrodlsalvini@gmail.com

