Fiorella Mannoia "Personale Tour" al Gran Teatro Geox

Esce venerdì 29 marzo “personale”, il nuovo atteso album di inediti di Fiorella Mannoia che è già possibile acquistabile nella versione fisica in pre-order su Amazon e negli store digitali (link al pre-order: https://SMI.lnk.to/Personale_FiorellaMannoia).

Composto da 13 brani, questa la tracklist di “Personale”: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e“Creature” (Bonus Track “Canzone Sospesa” con Antonio Carluccio).

L’album è stato anticipato in radio dal singolo “Il peso del coraggio” (scritto da Amara e Marialuisa De Prisco), brano con un forte messaggio di rispetto e umanità; un invito a non perdere mai la speranza e la forza di mettersi in gioco. Il video del brano, girato da Gaetano Morbioli, ha già superato un milione e mezzo di visualizzazioni ed è visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=tkXnS9BL6e4.

Si aggiungono intanto nuovi appuntamenti live estivi al “Personale tour”, che partirà il 7 maggio dal Teatro Verdi di Firenze, e vedrà Fiorella protagonista sui palchi dei teatri italiani e di alcune delle più suggestive e magiche location della penisola per incontrare il pubblico e presentare dal vivo il suo nuovo progetto discografico.

Queste le date di “Personale Tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners:

7 maggio - Firenze - Teatro Verdi

8 maggio - Parma - Teatro Regio

11 maggio - Torino - Auditorium Del Lingotto

12 maggio - Brescia - Gran Teatro Morato

14 maggio - Milano - Teatro Degli Arcimboldi

15 maggio - Bologna – Europauditorium

17 maggio - Trieste - Teatro Rossetti

18 maggio - Padova - Gran Teatro Geox

20 maggio - Cesena - Nuovo Teatro Carisport

23 maggio - Roma - Auditorium Parco della Musica

25 maggio - Bari - Teatro Team

27 maggio - Napoli - Teatro Augusteo

16 luglio - S. Leucio (Caserta) - Cortile del Belvedere – Nuova data

29 luglio - Roma - Cavea - Auditorium Parco della Musica

5 agosto - Cinquale (Massa Carrara) - Arena della Versilia – Nuova data

6 agosto - Follonica (Grosseto) - Arena Parco Centrale – Nuova data

8 agosto - Porto Recanati (Macerata) - Arena B. Gigli – Nuova data

9 agosto - Pescara - Teatro D’Annunzio – Nuova data

17 agosto - Taormina (Messina) - Teatro Antico – Nuova data

22 agosto - Soverato (Catanzaro) - Summer Arena – Nuova data

3 ottobre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi

5 ottobre - Torino - Teatro Colosseo

7 ottobre - Napoli - Teatro Augusteo

15 ottobre - Genova - Teatro Carlo Felice

18 ottobre - Firenze - Teatro Verdi

22 ottobre - Bergamo - Teatro Creberg

24 ottobre - Sanremo - Teatro Ariston

27 ottobre - Bologna - Europauditorium

I biglietti per le date del tour sono disponibili in prevendita sul sito di TicketOne.it e nei punti vendita autorizzati (per info www.friendsandpartners.it).

