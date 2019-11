Incontro “Padova fa battere il cuore”: poche e semplici manovre possono salvare una vita

❤️ Venerdì 29 novembre, “Padova fa battere il cuore”: appuntamento formativo per imparare a riconoscere una vittima di arresto cardiaco, fare il massaggio cardiaco e usare un defibrillatore semiautomatico.

Dove e quando

Dalle 17 alle 18.30, in sala Ivo Scapolo, via Sanmicheli 65.

In collaborazione con Comune di Padova e Centro Socio-culturale Quartiere 4 Sud Est.

Info web

https://www.facebook.com/Consulta4APadova/