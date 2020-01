A Villafranca Padovana una lezione informativa di manovre salvavita pediatriche

Il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, in collaborazione "Le quattro Scuole dell’Infanzia del Comune di Villafranca Padovana in Unità Pastorale", organizza per il giorno mercoledì 19 febbraio 2020 una lezione informativa sulle maanovre salvavita pediatriche e sonno sicuro.

Il corso è un evento formativo teorico rivolto a genitori, insegnanti, nonni, baby sitter e tutti coloro che si prendono cura dei nostri bambini. Presso la Scuola dell’Infanzia “Ai caduti” con ingresso/entrata da Viale Caduti dei Lager.

Informazioni e contatti

Web: http://www.crivigodarzere.it