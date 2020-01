“Le mappe servono a fare la guerra?" incontro al museo storico della Terza Armata

“Le mappe servono a fare la guerra? - Il patrimonio cartografico della Prima Guerra Mondiale del museo storico della Terza Armata” è il titolo dell'incontro in programma giovedì 30 gennaio alle ore 18 al Museo Storico della Terza Armata, via Altinate 59 - Padova.

Sebbene la storiografia internazionale abbia ampiamente evidenziato le innovazioni nella prassi bellica sperimentate durante la Prima Guerra Mondiale, non ancora ben approfondite sono state invece le novità introdotte nell’ambito della produzione cartografica militare. A questo proposito, l’intervento presenta il patrimonio cartografico attualmente custodito presso l’Archivio storico della 3° Armata. Il corpus cartografico consente di aprire un nuovo fronte di ricerca diretto all’elaborazione di categorie di classificazione e di analisi semiologica delle carte militari come fonti prodotte in fieri, ossia costantemente aggiornate in forma manoscritta durante le operazioni. In primo luogo si presenta la raccolta; in secondo luogo, si propone una classificazione tipologica e un tentativo di decodifica semiologica delle mappe, basata sull’interpretazione comparativa della simbologia utilizzata, della legenda e dei metodi di rappresentazione. In particolare il contributo si sofferma sulle carte tattiche, ovvero quelle continuamente aggiornate in proelio per documentare l’evolversi delle vicende belliche in prima linea. Infine, si presenta l’inizio di un progetto di digitalizzazione delle informazioni volto alla costruzione di prodotti per la divulgazione digitale.

Elena Dai Prà, Docente di Geografia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento, è titolare dei corsi di Geografia, Geografia storica e Geografia e programmazione strategica degli spazi turistici. Esperta in storia del pensiero geografico, cartografia storica e geografia storica applicata alla programmazione territoriale sostenibile, è Direttrice del Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione di Rovereto. È anche membro dei consigli scientifici di numerosi sodalizi geografici e riviste accademiche, e Presidentessa dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sezione Trentino-Alto Adige. Ha pubblicato numerose monografie e articoli scientifici di impronta geografico-storica e di storia della cartografia; recentemente, si è dedicata allo riscoperta della figura di Cesare Battisti quale studioso di geografia.

Magg. Matteo Boschian Bailo, Ufficiale dell’Esercito Italiano in servizio dal 2003 presso il 2° reggimento genio guastatori alpini di Trento, reparto dipendente dalla Brigata Alpina JULIA, dove ha ricoperto posizioni nelle Unità subordinate, nell’Ufficio Operazione Addestramento ed Informazione e tuttora è impiegato presso l’Ufficio Maggiorità e Personale. E’ qualificato in specifici corsi afferenti al comparto del genio ed in particolare dei guastatori, nell’ambito dei residuati bellici e della branca esplosivistica. E’ qualificato quale Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione ed alla Cooperazione Civile-Militare. Ha partecipato ad operazioni in Patria ed all’Estero ricoprendo posizioni afferenti alle sue qualifiche. Negli ultimi anni segue il progetto di collaborazione con la ricerca promossa dall’insegnamento di Geografia Storica dell’Università degli Studi di Trento, nel frangente della Cartografia Militare Storica e della figura di Cesare Battisti, Geografo, Cartografo e Alpino, Eroe Patrio a cui è dedicata la sede di servizio del 2° reggimento genio guastatori alpini di Trento.

Nicola Gabellieri, esperto di geografia storica, storia del paesaggio, ecologia storica e Historical GIS, è assegnista di ricerca di Geografia presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento. Si è occupato in particolare di storia dei paesaggi mediterranei ed alpini tra Sette e Novecento, di elaborazione e processamento digitale di cartografia storica e di studi sul rischio idrogeologico attraverso l’analisi di fonti storiche. È inquadrato nel Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione di Rovereto, e collabora con il Laboratorio di Archeologia e Storia Ambientale di Genova e con il Centro IRTA Leonardo di Pisa.

