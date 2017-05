Mapu festival a Piazzola sul Brenta

Dopo il successo della passata edizione, dal 19 al 21 maggio a Piazzola sul Brenta torna il MAPU (Marvellous Puppetry Festival).

Si tratta del primo Festival Internazionale di Teatro di Figura dell’Alta Padovana, in programma nell’incantevole cornice di piazza Camerini. Una tre giorni durante la quale piazze e vie della cittadina si trasformeranno in un enorme palcoscenico dove si esibiranno artisti italiani e stranieri: metteranno in scena spettacoli di burattini, marionette, pupazzi in gommapiuma e ombre cinesi. Saranno presenti pure scuole del territorio, gruppi e associazioni locali.

La piazza sarà animata anche da un mercatino dell’artigianato, installazioni scenografiche, mostre ed eventi collaterali. In agenda, infine, seminari e workshop tematici.

Tra le novità, quest’anno è stato attivato un crowdfunding, una raccolta fondi dal basso (per coinvolgere ancor di più gli appassionati del settore): l’obiettivo è raggiungere donazioni per un totale di almeno 1500 euro. Questi gli estremi per effettuare una donazione: buonacausa.org/cause/mapufestival.

Info web https://www.facebook.com/MAPUFest/

https://mapufestival.com/

https://www.facebook.com/events/211075289393454/