Maracujà - Big Opening, l'aperitivo culturale al Parco della Musica

Al Parco della Musica di Padova domenica 14 maggio, a partire dalle 17, arriva l'evento Maracujà - Big Opening.

🎵 TUTTI GLI EVENTI DEL PARCO DELLA MUSICA 2017 🎵​

MARACUJA'

Nasce dalla collaborazione fra Riviera Village, Tuttisensi e Parco della Musica - Padova, il nuovo evento che vuole fare incontrare la nostra cultura con la cultura orientale, attraverso l'arte, il cibo ed il divertimento.

Sarà un aperitivo contraddistinto dall'esibizione di artisti di strada, dall'esposizione di tattooartists e dalla scoperta dello shilinmarket: un mercatino formato da piccoli artigiani dell'handmade.

Una parte sarà inoltre dedicata al biofood ed il tutto sarà accompagnato dalla selezione musicale dei resident dj.

◈ ORIENTAL & BIO FOOD

◈ STREET ARTISTS

◈ TATTOO AND ART EXPOSITION

◈ CHILL AREA

◈ MUSIC

Straahl - live

Anthony Murphy - From London

Giakob & Giulio Eek - Dj Set

(Sinth Disco, Disco, Electro Disco, 80's)

◈ SHILIN MARKET

BIGLIETTI

Ingresso libero.

DETTAGLI

L'accesso al parco per il concerto sarà da via del Pescarotto.

La zona del Parco della Musica è ricca di parcheggi gratuiti (zona Fiera, Cittadella della Stanga e lungo via del Pescarotto e vie limitrofe).

INFORMAZIONI

334.8224886 - Mattia

389.1396760 - Valentino

347.8624857 - Davide

info.fivevent@gmail.com

https://www.facebook.com/events/264074790729319/