XII Maratona fotografica di Padova 2018

La Maratona Fotografica di Padova, alla sua XII edizione, si svolgerà domenica 30 settembre 2018 in Prato della Valle, in concomitanza con Solidaria e con la Festa provinciale del Volontariato, eventi organizzati dal CSV provinciale di Padova. L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione culturale FREQUENZE VISIVE, con Branco Ottico e RCE FOTO.

Come da tradizione, i fotografi che vorranno cimentarsi in questo particolare concorso fotografico, avranno 4 temi da sviluppare con un massimo di due foto per tema che dovranno essere consegnate alle ore 16 di domenica 30 settembre. Non vince chi corre più veloce (non è una gara di velocità!), ma chi realizza le foto migliori rispetto ai temi assegnati. La contemporaneità di molti momenti di festa, con numerose attrazioni ludiche presenti in Prato della Valle, permetterà ai fotografi di avere a disposizione diversi spunti creativi e ogni tappa sarà occasione per scambiarsi esperienze, impressioni e fare conoscenza.

Premi complessivi per 1.200 euro in buoni acquisto RCE Foto.

Ed in più quest'anno viene proposto un tema speciale da sviluppare esclusivamente su Instagram da venerdì 14 a venerdì 28 settembre, gratuito e aperto a tutti. L'autore della foto pubblicata con l'hashtag #maratonapd18 inerente il tema "CONTAMINAZIONI" che avrà ottenuto più like potrà partecipare gratuitamente alla maratona fotografica e avere ampia visibilità sui canali social degli organizzatori.

La maratona sarà inoltre affiancata da un concorso fotografico per i più piccoli dal titolo Scattare! La piccola maratona fotografica dei bambini.

A tutti i partecipanti, Frequenze Visive offre una serata dedicata ad un nuovo approccio alla street photography con Antonio Privitera che si terrà venerdì 28 settembre a Vigonovo (Ve). Durante la serata sarà anche comunicato il vincitore del concorso su Instagram e il primo tema per la maratona di Domenica.

Regolamento, informazioni e modulo di iscrizione nel sito ufficiale www.maratonafotografica.csvpadova.org oppure www.frequenze-visive.it

Info

https://www.facebook.com/events/301086014006186/