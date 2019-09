Maratona di lettura, tutti gli eventi a Vigonza

Venerdì 27 settembre è la giornata dedicata in tutto il Veneto alla lettura ad alta voce. Nelle scuole, nelle biblioteche, nelle librerie e in ogni luogo che possa accogliere dei lettori sarà possibile leggere ad alta voce. L'assessorato alla cultura, in collaborazione con le associazioni culturali, ha allestito quattro punti di lettura a disposizione di chiunque voglia portare con sè un libro che sta leggendo e condividere ad alta voce una pagina preziosa. Le scuole di ogni ordine e grado parteciperanno promuovendo la lettura nelle classi.

Al Castello dei da Peraga, Via Arrigoni 1: letture e giochi dedicati ai bambini dalle 16.30 alle 18

A cura dell’associazione Dire Fare Fantasticare, con la partecipazione dei Lettori volontari della Biblioteca

Se vuoi iscriverti telefona al 3284236771 (Sara)

Al Teatro Quirino De Giorgio, Piazza Zanella 29: Maratona di lettura dalle 16 alle 18

A cura dell’associazione Università Aperta Vigontina

Se vuoi iscriverti telefona al 3492246085 (Franca)

Al centro diurno di Via Paradisi 4: Maratona di lettura dalle 15.30 alle 17

A cura associazione Ballando sotto le stelle con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e degli Ospiti del progetto Sprar-Siproimi

Se vuoi iscriverti telefona al 3406489049 (Sergio)

Al centro Anffas di Via Prati 42: Maratona di lettura dalle 9.30 alle 10.30

A cura dell’Associazione Teatro e Sogni con la partecipazione Commissione Pari Opportunità

Se vuoi iscriverti telefona al 3490886675 (Miriam)

Al mattino Maratone di lettura in tutti i nidi, le scuole d’infanzia, primarie e secondarie del territorio

Al teatro “Quirino De Giorgio” eventi dal vivo a cura dei Donatori di Voce dell'associazione Senti Chi Parla! Onlus Centro di registrazione del Libro Parlato

Da Venezia alla luna:

ore 10 Destinazione Luna

Era l'anno 1969 quando la nave spaziale Apollo 11 fece restare con il batticuore milioni di esseri umani di tutto il pianeta, fermi ad osservare le immagini che testimoniavano un'impresa che fino a pochi anni prima sarebbe parsa pura fantascienza. Evento riservato agli studenti di terza dell'I.C. Don Milani di Vigonza

ore 21 Giovanni Comisso

Nel 1969 moriva a Treviso Giovanni Comisso, scrittore vitale ed eclettico che rappresentò una novità letteraria sconosciuta fin dai suoi primi scritti. Eppure definito dalla critica “un punto di riferimento nella letteratura italiana del Novecento”. Ingresso gratuito

http://www.comune.vigonza.pd.it/vigonza-legge-venerdi-27-settembre-maratona-di-lettura

https://www.facebook.com/comunedivigonza/

Per maggiori informazioni, consultare il sito “Il Veneto legge”.