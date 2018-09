"Maratona di Lettura" a Vigonza

Venerdì 28 settembre anche a Vigonza come in tutto il Veneto ci sarà una "Maratona di Lettura". La giornata è interamente dedicata alla lettura ad alta voce di bambini, adulti, insegnanti, bibliotecari, gruppi di lettura, lettori di professione e volontari. La partecipazione è libera: ciascuno può dare la propria adesione in anticipo alla Biblioteca comunale o intervenire durante la giornata ad uno dei punti di lettura.

Scarica il volantino dell'iniziativa

Una frase, un brano, una pagina del libro che più ti ha coinvolto e che vuoi leggere agli altri. Condividiamo le nostre letture, leggiamo e ascoltiamo insieme.

Il tema scelto quest'anno è "Leggere il paesaggio" con una ricca bibliografia proposta.

“Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine” (Virginia Woolf)

La mattina di venerdì 28 La Direzione didattica di Vigonza e l'Istituto Comprensivo "Don Milani" parteciperanno all'evento coinvolgendo tutti gli alunni delle scuole pubbliche che, a turno nelle loro classi, saranno impegnati nella maratona di lettura.

Saranno a disposizione i leggii con microfono per la lettura:

Al chiostro di S. Margherita letture per tutti dalle ore 16 alle 18. Info: 3492246085 (Franca, Università Aperta Vigontina). A seguire alle 18.30 Matteo Righetto presenta il suo ultimo romanzo "L'ultima patria", interviene Sara Ziraldo.

Al Castello dei Da Peraga letture e giochi dedicati ai bambini dalle 16.30 alle 18. Info: 3284236771 (Sara, Lettori volontari della Biblioteca)

Al centro diurno di Via Paradisi 4 letture per tutti dalle 15.30 alle 17.00. Info: 3406489049 (Sergio, Ballando sotto le stelle di Vigonza)

Al centro Anffas di Via Prati 42 letture per tutti dalle 9.30 alle 10.30, partecipa la Commissione Pari Opportunità. Info: 3490886675 (Miriam)

Per adesioni, informazioni o suggerimenti si prega di contattare la Biblioteca comunale al numero 0498090372; e-mail: biblioteca@comune.vigonza.pd. it

Per maggiori informazioni, consutare il sito "Il Veneto legge".