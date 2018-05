Marchiatura delle biciclette: appuntamento con la numero 14mila agli Istituti

Traguardo importante per la marchiatura delle biciclette. L'amministrazione comunale, per contrastare i furti di biciclette, ha adottato un sistema di marcatura che permette di rintracciare, nei casi di ritrovamento della bicicletta, il legittimo proprietario. La marcatura consiste nella punzonatura del codice fiscale del proprietario sul telaio della bicicletta e l'applicazione di una etichetta indelebile con lo stemma del comune di Padova.

La città di Padova, con questa procedura di identificazione, dà la possibilità alle forze dell'ordine in caso di ritrovamento di risalire facilmente al proprietario.

Martedì 22 maggio alla Torre Archimede in via Trieste, nel corso di una delle giornate di marchiatura straordinaria che si svolgerà dalle 9 alle 12, verrà registrata la bicicletta numero 14mila.

Ad assistere alla marchiatura, gestita dall’Ufficio biciclette del Comune in collaborazione con gli Amici della bicicletta, anche il vicesindaco e assessore alla mobilità Arturo Lorenzoni, che alle 10.15 interverrà con tecnici, volontari e utenti.

Prossimi appuntamenti

Il programma delle marchiature straordinarie proseguirà giovedì sempre dalle 9 alle 12 alle segreterie studenti dell’università in via Portello e sabato in Prato della Valle nel sotto portico della Loggia Amulea.