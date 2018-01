Marcia diocesana della pace ad Agna

Dal 2012 la marcia della pace si è svolta il primo gennaio di ogni anno nella città di Padova. L’idea di coinvolgere altri territori, oltre alla città, non è però nuova: in passato la marcia è stata organizzata a Cittadella, a Piove di Sacco, a Este, a Thiene.Anche la scelta di una data diversa dal primo gennaio non è insolita ed è di volta in volta caduta in una domenica di gennaio in modo funzionale all’organizzazione e alla partecipazione.

PROMOTORI

Il soggetto promotore è la diocesi attraverso le parrocchie dei vicariati di Agna, Conselve e Pontelongo e le associazioni e i movimenti: AC, ACLI, Agesci, CSI, NOI (nei vari livelli organizzativi parrocchiale, vicariale, diocesano) e la Comunità di Sant'Egidio, il Movimento focolari, l’associazione Giovanni XXIII, la pastorale dei richiedenti asilo di Cona e Bagnoli.

MOTIVAZIONI

Spiega l'organizzazione: "La manifestazione nasce dalla volontà di esprimere, nel gesto simbolico del cammino insieme, l’impegno per la pace da parte della Chiesa e di ogni uomo e donna di buona volontà. Marciare insieme per la pace in una terra della diocesi in cui sono ancora più evidenti gli effetti di quelle ingiustizie globali che sono le vere generatrici di conflitti e fomentano il fondamentalismo, rende ancora più forte e vero il nostro messaggio e il nostro impegno di comunione. Non si organizza la marcia dei profughi delle basi (né pro, né contro), non si organizza la marcia dei migranti (né pro, né contro), anche se il 14 gennaio sarà la giornata dedicata ai migranti".

PROGRAMMA

FASE PREPARATORIA

1A. Il Gruppo Rinascita incontra diverse comunità cristiane nelle celebrazioni domenicali per favorire, attraverso la conoscenza reciproca, “scambi di pace”

1B. Associazioni AC, Agesci, CSI realizzano progetti sulla pace a livello locale e vicariale

1C. Incontro di presentazione novembre a Conselve; rivolto agli amministratori locali dei paesi dei vicariati e a tutta la popolazione; obiettivo di lancio della giornata del 14 e approfondimento del tema della pace con un esperto

GIORNATA DEL 14 GENNAIO

2A. Laboratori sulla pace (aperti a tutti in particolare ai parrocchiani con pre-iscrizione)

dalle 10 alle 12

Laboratori:

Candiana - Prospettiva geo-politica: guerre nel mondo e le dinamiche che le sottendono

Pegolotte - Prospettiva interreligiosa: convivenza pacifica tra religioni e esperienze di pace insieme

Bagnoli - Prospettiva comunicativa: focus sui mezzi di comunicazione e sulla scuola

dalle 12.30 alle 13.30 pranzo al sacco

2B. Marcia (Km 3.3)

PROGRAMMA MARCIA