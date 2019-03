Marcia globale per il clima a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/365932630916562/

"Global climate strike for future

15.03.2019

9.30 Piazzale della stazione di Padova

In prima linea nella lotta contro il cambiamento climatico ci sono le future generazioni, i giovani di Fridays for Future.

Ogni venerdì si trovano nelle piazze di tutto il mondo per far sentire la loro voce, seguendo l'esempio della giovane attivista Greta Thunberg.

Sempre più giovani partecipano ovunque.

I gruppi locali si coordinano tra loro, ma non dipendono l'uno dall'altro né da una struttura o un'autorità superiore.

E' un vero e proprio movimento di base che sta crescendo ogni giorno.

A unirli è il messaggio rivolto ai leader mondiali: "State mettendo in gioco il nostro futuro con la vostra inattività. Quindi colpiremo fino a quando non agirete".

Dopo la grande manifestazione globale dell'8 dicembre che ha visto scendere in strada migliaia di persone, rilanciamo un nuovo momento di protesta che vedrà sincronizzati i movimenti fridays for future di tutto il mondo:

La marcia globale per il clima del 15 marzo.

Fino ad allora scenderemo in piazza tutti i venerdì e continueremo a farlo anche dopo quella data, instancabilmente, fino a che sarà necessario.

Stiamo lottando per garantirci un futuro!

Dobbiamo cambiare il sistema!

Insisteremo fino a quando non vedremo il cambiamento!

Segui le pagine:

Fridays for Future - Padova

Fridays For Future - Italy

e gli hashtag:

#climatestrike

#fridaysforfuture

#sistemchangenotclimatechange"