Marcia ludico-motoria "Green Run" a Padova

La S.S.D. Vertigo sport center organizza la prima edizione della "Green run", marcia ludico-motoria non competitiva, rivolta sia a gruppi di persone che a singoli cittadini, così denominata nell'intenzione di far risaltare l'aspetto naturalistico e paesaggistico del percorso, con tratte da 7, 13 e 18 km.

Per approfondimenti consultare il sito www.vertigosportcenter.it.

Con il patrocinio del comune di Padova.

PERCORSO

Partenza: Vertigo Sport Center, via Ristori, 39 - Padova

Arrivo: Fenice Green Energy Park, Lungargine Rovetta, 28 - Padova

INFORMAZIONI

Società sportiva dilettantistica Vertigo sport center a R.l.

Telefono 049 775207

Email info@vertigosportcenter.it

Sito web www.vertigosportcenter.it