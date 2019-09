Marcia de la Piroga, partenza da Tencarola

Il Gruppo Podistico Euganeo organizza a #Selvazzano Dentro per domenica 22 settembre 2019 la 42esima Marcia de la Piroga a sostegno dell'iniziativa "Posso vivere da me" progetto della Cooperativa Sociale "Il Girasole".

Scarica il programma completo

Marcia ludico motoria a passo libero aperta a tutti, tre i percorsi, 7 - 13 - 18 km + Minimarcia di 2 km.

Ritrovo e partenza dalle ore 8 dal centro "Il Girasole" Società Cooperativa Sociale in via Friuli 1 a Tencarola di Selvazzano Dentro

Per informazioni

Tel. 049/633012

Cell. 339/4188854

Programma di domenica 22 settembre “Marcia de la piroga” in Cooperativa Il Girasole in via Friuli 1/a Tencarola. Iniziativa a sostegno del progetto "Posso vivere da me".

h 08-11 42° Marcia della Piroga

Km 7-13-18 partenza libera dalle ore 08 alle 09

Omologata FIASP e Marcia Padova a cura del Gruppo Podistico Euganeo

h 10-18 Mercatino dei bambini

Età 5-13 anni vendita giochi usati di proprietà, il regolamento verrà rilasciato all’iscrizione a cura della Cooperativa Il Girasole

h 10-18 Stand Associazioni

ACAT Colli Euganei, AGEI, Ali di Vita, CASF Padova Ovest, Mica male, Original Roller School, Passi sulla Via, Tai chi kung fu organization

h 10.30-11 Tai chi e wing chun

ginnastica per la salute aperta a tutti + kung fu wing chun arte dell’ autodifesa aperta a tutti consigliata a bambini/e, ragazzi/e a cura dell’Associazione Dao Centre

h 11-11.45 Santa messa

a cura della Società Missioni Africane

h 11.45-12.15 Viet tai chi

Lezione aperta a cura dell’Ass.ne Passi sulla Via

h 12.15-12.30 Saluto delle autorità e presentazione progetto “Posso Vivere da me” sarà presente il Sindaco

h 12.30-12.45 Aperitivo Analcolico

a cura dell’Associazione ACAT Colli Euganei

h 13-14.30 Pranzo comunitario

a sostegno del progetto “Posso Vivere da me” costo 10 euro a persona, bambini sotto i 10 anni 6 euro a cura della Pro loco di Selvazzano Dentro

h 14.30-15.30 Minimarcia per bambini

per bambini 6-10 anni accompagnati dai genitori regolamento all’iscrizione a cura del Gruppo Podistico Euganeo

h 15-18 Passeggiate con i pony

per bambini/e dai 4 anni agli 10 anni a cura della Scuderia Free Style

Prove di Pattinaggio per bambini dai 3 in su a cura dell’Associazione Original Roller School

h 15.30-16.15 Baby dance

dai 3 ai 10 anni a cura di Michela Barbiero

h 16.15-16.45 Viet tai chi

esibizione a cura dell’Associazione Passi sulla Via

h 17-17.30 Tai chi e wing chun

ginnastica per la salute aperta a tutti e kung fu wing chun arte dell’ autodifesa aperta a tutti consigliata a bambini/e, ragazzi/e a cura dell’Associazione Dao Centre

h 17.30-18 Pattinaggio

Piccola dimostrazione di pattinaggio a cura dell’Associazione Original Roller School

Per informazioni

tel. 049.623063

mail: girasole.segr@tin.it

Selvazzano che... marcia con solidarietà!