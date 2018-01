Marco Cappato “Credere disobbedire combattere” presentazione a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/162665701032807/

Ci sono momenti in cui la democrazia risulta insufficiente a garantire la libertà e lo stato di diritto costituisce un ostacolo.

Come si può, in un simile contesto, promuovere la libertà senza distruggere tutto? La disobbedienza, come atto estremo di responsabilità individuale, è lo strumento indispensabile per chi vuole migliorare il sistema senza minarlo nelle fondamenta, per chi vuole andare alla radice dei problemi senza sradicare la pianta della democrazia, per chi vuole impegnarsi per una causa senza mettere a repentaglio gli altri.

Giovedì 1 febbraio alle ore 17, presso la Chiesa Evangelica Metodista (corso Milano, 6 – Padova), il Comitato cittadino di Più Europa con Emma Bonino promuove la presentazione del libro di Marco Cappato “Credere Disobbedire Combattere“.

Cappato è a processo a Milano accusato di aver favorito il suicidio di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come Dj Fabo, tetraplegico e cieco, che un anno fa accompagnò a morire in una clinica svizzera.