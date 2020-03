Marco Franzoso presenta "Le parole lo sanno" in diretta Facebook

Nell'ambito del progetto "Scrittori a domicilio", Marco Franzoso presenta "Le parole lo sanno", Mondadori. In diretta su FB, nel gruppo Scrittori a domicilio.

Le riprese della diretta si svolgeranno in Libreria Zabarella ma vi invitiamo a seguire la presentazione da casa, nel pieno rispetto delle misure di emergenza dettate dal decreto #iorestoacasa.

Marco Franzoso dialogherà con Valentina Berengo del suo ultimo lavoro, uscito il 10 marzo.

Sarà possibile intervenire attraverso FB e fare domande all'autore o richedere una copia con dedica che potrete passare a ritirare quando sarà possibile o che vi spediremo gratuitamente.

La diretta avrà la durata di circa 45 minuti.

Appuntamento venerdì 13 marzo alle 18.30

Dettagli

Alberto scopre di avere un male incurabile: invece di condividere l’inquietudine con chi lo circonda si procura un bastone e degli occhiali da cieco e si rifugia in un luogo già remoto, al riparo anche da se stesso. Entra in un parco, si siede su una panchina. Qui trova, forse per la prima volta, lo stupore di essere vivo. Accanto a lui si siede una giovane donna, Flavia. Si parlano. Flavia si racconta e si confessa. Ha un bambino, e un marito ossessivamente geloso. Nasce qualcosa di semplice, inatteso, che sembra parlare con la voce profonda del destino. L’intesa, il desiderio di ritrovarsi, l’attrazione: l’amore insomma, che nessuno dei due cercava e che li sorprende senza difese. Alberto è sempre più coinvolto in quelle confessioni di violenza subita e, non avendo nulla da perdere, entra nella vita di Flavia come la provvidenza. Tuttavia se il suo drastico intervento abbia liberato o condannato all’infelicità la donna che ama non è dato sapere. Perché Flavia, com’è arrivata, un giorno come un altro scompare per sempre. Ad Alberto non resta che scrivere: affidare a un diario il racconto di ciò che è accaduto, ormai sicuro che “le parole sanno sempre dove andare” e che quindi, in un modo a lui ancora sconosciuto, prima o poi arriveranno a Flavia. È questo il destino delle parole e il destino di ogni racconto che dicono l’amore, liberi entrambi dalla vuota comunicazione a tutti i costi che è dei tempi nostri. Siamo di fronte a una storia dentro una storia, dentro un’altra storia ancora, in un meccanismo concentrico e tecnicamente perfetto. Una dichiarazione d’amore per la letteratura, perché scrivere – e leggere – realizzano il passaggio del testimone più universale e intimo. D’altra parte, si sa, chi legge ama.

Marco Franzoso affronta con delicatezza e passione il romanzo sentimentale, non ha paura del cuore, e costruisce un orologio di emozioni che suona con precisione assoluta, che ossessiona e convince. Una storia d’amore? Forse. Struggente, estrema. Un’opera che riverbera l’intensità dei classici russi e accende il ritmo incalzante di un romanzo d’azione, che non molla mai il lettore.

#iorestoacasa #scrittoriadomicilio Scrittori a domicilio