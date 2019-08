Marco e Pippo show, doppio appuntamento all’arena Montemerlo

Venerdì 9 agosto e sabato 10 agosto (ore 21.30) Marco e Pippo, l’unico duo che è un trio, sarà di scena nella splendida cornice dell’Arena di Montemerlo (Cervarese Santa Croce) con Marco e Pippo Show.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà recuperato domenica 11 agosto.

Dettagli

Un doppio appuntamento entrato nella tradizione della rassegna estiva dell’Arena di Montemerlo, che ogni anno segna il sold out, e l’entusiasmo si riconferma: i posti in platea sono esauriti, restano alcuni posti nelle gradinate. Lo spettacolo estivo che sarà proposto in doppia serata conterrà un mix dei pezzi storici e nuove gag mai portate in scena, scritte da Marco Zuin, Filippo Borile e Gaetano Ruocco Guadagno. Ci sarà il meglio di Marco e Pippo, lo strano duo che è un trio. Si parte dallo strampalato Assessore Ciano Contin, arriveranno le incursioni di Vianeo da Mestre, lpoi e avventure di coppia di Duilio e Ines, le storie di Luisa e tanto altro si incontrano in questo pot-pourri (in dialetto “smisiòtto”) di comicità per una serata di sane risate.

Il trio è formato da Marco Zuin, Filippo Borille e, ultimo acquisto, Gaetano Ruocco Guadagno, che dal 2005 portano la loro comicità fra le piazze e i teatri del territorio facendo ridere il pubblico con spettacoli di teatro cabaret di cui sono autori ed interpreti. Dal 2011 Gaetano arricchisce la formazione integrando la comicità parlata di Marco e Pippo con quella della visual comedy. La comicità che li caratterizza è quella di mescolare italiano e dialetto veneto, giocando molto sui doppi sensi linguistici e per questo rivolta ad un pubblico adulto. Ciò nonostante, gli spettacoli conquistano anche i più piccoli e questo a conferma del fatto che questi ragazzi piacciono perché sono frizzanti, spontanei, con un ritmo serrato di battute e mai volgari che coinvolge e conquista.

Ingresso

Biglietto unico 15 euro (ridotto 12 euro soci proloco, ingresso gratuito under 14 se accompagnati)

Prevendite

Tabaccheria Mauro Alfine via Repoise 5, Montemerlo PD (chiuso la domenica)

Cartoedicola da Nicola via XVI marzo 25, Albignasego PD (chiuso la domenica pomeriggio) tel. 049.710533

Mercerie Nuovaidea Via Conselvana, 37, 35020 Maserà di Padova PD (chiuso la domenica) tel. 049.8861942

Informazioni

Pro Loco Montemerlo

Tel.340 5381060