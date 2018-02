Marco e Pippo presentano il libro "Cara maestra (ancora) precaria" a Monselice

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1192927807504347/

La presentazione del libro “Cara maestra ancora precaria... Il secondo tomo dei temi di Toma”

Venerdì 23 febbraio 2018, ore 21 alla Sala della Buona Morte al museo san Paolo (Via 28 Aprile 1945, 1).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la libreria Fahrenheit di Monselice e la "Fiera delle parole di Bruna Coscia".

I libri che raccolgono i temi di italiano scritti da Toma Scantamburlo, un immaginario bambino padovano di circa otto anni, per nulla brillante in italiano, ma capace di raccontare la realtà con purezza, semplicità e grande umorismo.

Toma presta la manina sporca da Bic alle menti di “Marco e Pippo – l’unico duo che è un trio”, che riversano su queste pagine la visione del nostro tempo filtrata dal loro bambino interiore.

In questi libri ritroviamo le nostre famiglie, i nostri anni di scuola, i nostri compagni di classe… la nostra storia.

Un libro, una medicina: leggere con cautela, da prendere un po’ alla volta, si consiglia di assumerne piccole dosi quotidiane.

Tenere vicino alla portata degli adulti, può avere effetti desiderati.