“Capodanno world tour”, Marco e Pippo al Palaberta di Montegrotto

Evento facebook https://www.facebook.com/events/243965682965505/

Montegrotto Terme - Palazzetto dello sport “Palaberta” in via Coniugi Lachina - ore 22.30.

lo spettacolo di capodanno 2018!!!

“Capodanno world tour – Unica tappa” è uno spettacolo che mescola pezzi inediti a pezzi già visti, con i nostri personaggi storici e … alcune nuove sorprese.

Questa volta Marco, Pippo e Gaetano non saranno soli! Per l’occasione speciale saranno accompagnati dall’energia della musica dal vivo della zero live band!

Una serata di festa, musica, risate e tanta carica, per partire alla grande con l’anno nuovo e lasciare alle spalle i cattivi pensieri!

Programma della serata:

Ore 21 – apertura ingresso

Ore 22.30 – inizio spettacolo.

Ore 00 – Brindisi di mezzanotte!!!

Dopo mezzanotte – proseguimento spettacolo e a alla fine ci sarà panettone e spumante per tutti!

Dettagli

Attenzione: biglietti esauriti

Gli ultimissimi biglietti saranno disponibili da martedì 11 dicembre presso la Libreria Mondadori del centro commerciale Ipercity in via Giovanni Verga, 1 ad Albignasego (PD). Tel. 049.693342