"Margini - cultura e spazi urbani": festival del cinema a Padova

Da venerdì 28 a domenica 30 settembre @Margini - Cultura e spazi urbani a Padova.

“Margini” è un’iniziativa culturale e sociale che intende offrire alla città di #Padova l’opportunità di vivere un’esperienza in cui il cinema servirà come strumento per compiere un percorso di conoscenza e riflessione sui temi dell’#integrazione. Il progetto “Margini” intende strutturarsi attraverso una serie di iniziative che vedono il diretto coinvolgimento dell'intera comunità. L’impegno sportivo unito all’attività culturale e ad iniziative di interazione artistica vuole essere uno straordinario strumento di rappresentazione della coabitazione fra le diverse etnie che animano questo particolare contesto cittadino.

📌venerdì 28 settembre

16.30 Laboratorio di Piccolo Circo: costruzione di strumenti di giocoleria con materiale di recupero. 🤡

A cura dell'Associazione Kervan

18 presentazione del libro 📚

"Uccidi Paul Breitner - Frammenti di un discorso sul pallone"

di Luca Pisapia con la partecipazione dell'autore, del regista Christiano presutti e di Wu Ming 3.

20.30 proiezione del documentario 🎬

"Nel pallone" di Christiano Presutti e Wu Ming 3

Al termine del film, incontro con gli autori e Luca Pisapia.

A seguire DJ-set 🔊🎶

📌 sabato 29 settembre

16 “Batti sega avvita inventa” Laboratorio del legno con materiale di recupero. Aperto a tutti.

A cura dell'Associazione Kervan

17.30 presentazione del libro 📚

"Lettera ad un giovane calciatore" di Darwin Pastorin con la partecipazione dell'autore.

20.30 Spettacolo di Giocoleria con il Fuoco a cura dell’associazione Kervan

21 proiezione del film 🎬

Maradonapoli di Alessio Maria Federici

A seguire DJ-set 🔊🎶

📌Domenica 30 settembre

17 Spettacolo “FantasyMusicMagic Mago Max e Papi J”: Spettacolo coinvolgente di Magia e Musica per grandi e piccini

18.30 “Pensare con i piedi. Parole dentro e fuori il campo da calcio”.

Reading teatrale tratto da Osvaldo Soriano ad Eduardo Galeano, da Nick Hornby a Maurizio De Giovanni passando per Ezio Vendrame. I racconti di una passione totale, dentro e fuori il campo da gioco letti da Giancarlo Previati.

20.30 proiezione del documentario🎬

"Godfred" e a seguire presentazione del trailer del documentario "Calcio d'inizio" di Michele Angrisani.

Al termine delle proiezioni incontro con Mattia Boscaro Presidente del #QuadratoMeticcio e Diego Bonavina, Assessore allo Sport del Comune di Padova.

A seguire DJ-set 🔊🎶

Info

https://www.facebook.com/events/291861484746662/