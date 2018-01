"Su mari nebbiosi", concerto barocco alla cappella universitaria San Massimo

Domenica 14 gennaio alle ore 17.45 nella cappella universitaria San Massimo va in scena il concerto di musica barocca "Su mari nebbiosi", dedicato al travolgente successo dello stile veneto nel Nord della Germania.

Musiche di Vivaldi, Bach, Marcello e Händel.

Tommaso Luison, violino barocco

Mattia Cipolli, violoncello barocco

Chiara De Zuani, clavicembalo

Bach era un fervente ammiratore di Vivaldi, di cui riusciva a procurarsi non senza fatica le edizioni a stampa più recenti; Händel prima di conquistare Londra venne in Italia, specificamente a Venezia, per imparare cosa volesse dire comporre un'Opera. Oltre le Alpi, nella culla della cultura tedesca, la Sassonia di Bach, Händel ma anche di Telemann, Kuhnau, Mattheson, fece sensazione lo stile veneziano con la sua potenza espressiva e spettacolare.

In questo concerto verranno messi a confronto due scuole strumentali molto diversi, ascoltandone quattro esempi paradigmatici: Bach e Händel per il Nord Europa, Vivaldi e Tartini per la Scuola veneziana e veneta.