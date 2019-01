"Da debitore a creditore nei confronti delle banche", Bortoletto presenta il suo libro a Vigonza

Venerdì 25 gennaio alle ore 21 presso la Sala consiliare del Castello dei Da Peraga, Mario Bortoletto presenterà il suo ultimo libro Da debitore a creditore nei confronti delle banche: vittorie, riscatti e azioni da intraprendere nei confronti del sistema bancario, 2018. Ingresso libero

"Quella raccontata da Mario Bortoletto è una storia di straordinaria resistenza personale. Bortoletto, da solo, è riuscito a mettere in luce i meccanismi nascosti con le quali le Banche lucrano sui conti correnti dei cittadini. E ha aperto un mondo, prima sconosciuto." (Riccardo Jacona)

Può un semplice correntista aggredito dal sistema bancario ribellarsi e trasformarsi “Da Debitore a Creditore”? Sembra un paradosso, invece, è la realtà e lo spiegherà con dovizia di particolari Mario Bortoletto, Presidente del “Movimento contro gli abusi e l’usura bancaria”, alla presentazione del suo nuovo libro che si intitola “Da debitore a creditore nei confronti delle banche”. C’è, quindi, chi ha avuto il coraggio di ribellarsi ad una fine inesorabile ed ha preteso una perizia econometrica sui propri conti, ovvero la verifica dei rapporti intercorsi tra banca e correntista. “Tali verifiche si rivelano quasi sempre una iattura per il sistema creditizio, su oltre 40.000 perizie econometriche, finora effettuate, ben l’80% ha presentato criticità a favore del correntista”. “In moltissimi casi – prosegue Bortoletto – accade che il presunto debitore si trasformi in un sicuro creditore e spesso le banche non solo rinunciano alle loro pretese ma, anzi, pagano lautamente il correntista affinché la vicenda non si concluda in un’aula di tribunale”. Eclatante il fatto documentato dal “Movimento contro gli abusi e l’usura bancaria” di una banca che ha ritirato la richiesta di 293.000 euro fatta dall’ex correntista ed ha, anzi, offerto altri 450.000 euro per la definizione in sede stragiudiziale.

Quando

25/01/2019

Dove

Via Arrigoni, 1 - Castello dei da Peraga 35010 Vigonza PD

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/mario-bortoletto-presenta-suo-ultimo-libro-debitore-creditore-nei-confronti-delle-banche