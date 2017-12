Presentazione del nuovo libro di Marisa Andalò “Il tarlo del male” a palazzo Moroni

Martedì 19 dicembre alle ore 18 a palazzo Moroni in sala Paladin viene presentato il libro “Il tarlo del male” (Robin Edizioni) di Marisa Andalò.

Saluti introduttivi di Andrea Colasio, assessore alla Cultura del comune di Padova e interventi di Antonio Bido, regista, Michelangela Di Giacomo, storica e Gaetano Ruocco Guadagno, attore.

Sarà presente l’autrice.

IL LIBRO

Il tarlo del male, ovvero dell'incomunicabilità, dell'affettività negata, di amori distratti e relazioni inesistenti nell'era della comunicazione di massa, di internet e dei cellulari. Vittime predestinate i bambini, vittime conclamate quegli adulti che, per diversi motivi, hanno alle spalle storie d'infanzia negata.

Diamante, chiamato a Padova per indagare su una serie di misteriosi matricidi, è costretto a constatare che, per strade diverse, tutte le persone implicate, vive e morte, cercano o hanno cercato disperatamente di uscire dal collo di bottiglia di una vita insopportabile, perché vuota se priva di amore; e che tutti sperano o hanno sperato in una specie d'instabile equilibrio.

Credita non semper sulci cum fenere reddunt è uno dei farneticanti messaggi in latino trovati tra le dita delle madri, vittime degli omicidi. "Non sempre si rivelano giuste le strade tracciate dai genitori per i propri figli!".

Al cane Mimì, contrappunto di bene disinteressato e di positività al male umano, e a Miriam, la moglie pazza di Diamante, il compito di riempire quel vuoto.

