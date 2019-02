Marketing efficace? Conosci le credenze e le emozioni dei tuoi clienti, seminario gratuito a Padova

Semianrio gratuti per titolari, CEO, amministratori e responsabili marketing. Un modo per scoprire perché il marketing si gioca nel settore delle emozioni e fornisci ai tuoi clienti ciò che desiderano.

Martedì 26 febbraio 2019, ore 14.30 presso Prima Posizione - Palazzo Giovanni, Viale dell'Industria, 60 - scala B - 35129 - PADOVA

In collaborazione con Lorenza Migliorato, esperta di relazioni pubbliche e marketing, partner di Prima Posizione Srl.

Biglietto del seminario è gratis!

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito: https://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-padova-marketing-efficace-pr/

Uno strumento fondamentale per sapere esattamente come muovere i primi passi è quello dei sondaggi. Approfondisci le tue conoscenze su questo settore del marketing, rivoluziona il tuo approccio con la clientela.

Iscriviti adesso e scopri come farlo partecipando al nostro seminario gratuito e chiarisci una volta per tutte quali sono le strategie per avere successo attraverso le operazioni pubblicitarie.