“Marketing non convenzionale per la tua impresa”, incontro a Padova

Tagliato su misura per gli operatori del centro storico di Padova come un prodotto sartoriale si terrà mercoledì 2 maggio il seminario “Il Marketing non convenzionale per la tua impresa” presso la Sala Blu del Centro Universitario in Via Zabarella 82 dalle ore 13 alle ore 15.

L’incontro vuole essere un’occasione, dedicata specificamente agli operatori che operano nel centro cittadino, per condividere idee e trovare strumenti e motivazioni per le nostre attività, approfondendo le tematiche legate al cosiddetto marketing non convenzionale, un insieme di strategie promozionali che fanno uso di tecniche di comunicazione innovative per presentare i prodotti al pubblico in modo alternativo.

All’incontro interverrà anche il presidente di ASCOM Padova, Patrizio Bertin, per un saluto, mentre il docente sarà Nicola Zema, esperto di marketing non convenzionale.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Per gli operatori che poi fossero interessati ad approfondire le tematiche trattate, Ascom Formazione ha previsto successivamente un corso specifico completamente gratuito, che si svolgerà lunedì 4 e lunedì 11 giugno dalle ore 8.30 alle ore 12.30.