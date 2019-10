Marlene Kuntz con “30 : 20 : 10 MK² TOUR” all’Hall di Padova

Evento facebook https://www.facebook.com/events/445687162949948/

30 : 20 : 10 MK² TOUR

Sabato 19 ottobre

Hall, Padova

h 21

30 : 20 : 10 MK² TOUR

📅 Sabato 19.10 Padova, Hall

🎫 Biglietti disponibili qui 👇🏼

http://bit.ly/MK302010_PD

⏰ Orari ufficiali

Ore 19.30 apertura porte

Ore 21 inizio show

Ingresso

Prezzo del biglietto in prevendita: 27 euro + d.p.

Prezzo del biglietto in cassa: 32 euro



🎫 Biglietti disponibili dalle ore 10 di venerdì 2 agosto nei punti vendita TicketOne. Scopri qui il punto vendita TicketOne più vicino 👇🏼

http://bit.ly/PuntiVenditaT1

🎫 Novità! "MK total experience": 50 package per ogni data che comprendono:

• Un biglietto posto unico

• Ingresso anticipato allo show

• Pass laminato (che avrà esclusivamente un valore commemorativo e non darà accesso ad alcun backstage/palco)

• Ascolto in anteprima di due pezzi del nuovo album di Cristiano Godano

• Accesso alla fine del soundcheck

• Q&A con Cristiano a fine soundcheck

• Disponibilità: 50 (a data)



Biglietti: http://bit.ly/MKTotalExperience_PD

Prezzo del "MK total experience" in prevendita: € 71,31

🔴 ATTENZIONE: I biglietti acquistati per il tour estivo non saranno validi per le nuove date di ottobre.

l rimborso dei biglietti potrà essere richiesto presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre lunedì 16 settembre.

Apertura porte: 19.30

Inizio concerti: 21

Un primo concerto tutto in acustico, coi pezzi del nostro repertorio più vicini a tale spirito, e un secondo tutto elettrico, dove oltre a celebrare Ho ucciso Paranoia suonandolo per intero, chiuderemo con i pezzi più amati dal nostro fedele pubblico.

Un viaggio a ritroso ricco di emozioni, che per qualcuno potranno anche trasformarsi in nostalgia, ma una nostalgia densa di vitalità positiva e rigenerante.

⚠️Ricordiamo che i biglietti dei concerti Vertigo sono in vendita esclusivamente sul circuito TicketOne. Eventuali tagliandi in vendita su altri circuiti non sono autorizzati e ci riserviamo il diritto di negare l’accesso.⚠️

Info web

http://marlenekuntz.com/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/445687162949948/