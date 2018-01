Marta dell’Anno in concerto a Ca'Sana

Giovedì 25 gennaio alle 21.30 Ca'Sana ospita Marta dell’Anno in concerto: voce, violino elettrico e loopstation.

MARTA DELL'ANNO.

Foggiana d’origine, parigina d’adozione, ha portato il suo universo pop, jazz, trip hop in giro per mezza Europa. Marta dell’Anno segue una formazione classica, diplomandosi in viola al Conservatorio di Pescara e suonando per anni in diverse orchestre italiane. Nel 2008 entra a far parte del gruppo di musica tradizionale Tarantula Garganica di Monte Sant’Angelo in qualità di violinista e cantante.

Dopo numerosi concerti in Europa e America del Nord, nel 2012 decide di creare un nuovo progetto, il duo Soap Trip. In breve tempo il gruppo si fa notare e nel 2013 è invitato al prestigioso Premio Tenco a Sanremo e al Teatro Valle Occupato di Roma.

In parallelo Marta, creativa e piena di idee, realizza un progetto da solista e registra il suo primo Ep intitolato "Fluid".

