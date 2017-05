I martedì del Cai, “Il ritiro del ghiacciaio della Marmolada” a Padova

Il Club alpino italiano - Cai sede di Padova organizza "I martedì del Cai 2017" e propone la seconda parte della serie di incontri e filmati sulla montagna, per diffonderne la conoscenza nei suoi diversi aspetti ed informare il pubblico sulle molteplici iniziative del club.

Gli incontri sis svolgono nella sede del CAI, in via Gradenigo.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DE "I MARTEDÌ DEL CAI"

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

​30 maggio

"Il ritiro del ghiacciaio della Marmolada: l'evoluzione della fronte dopo la Piccola Età Glaciale" con Stefano Benetton

INFORMAZIONI

Ingresso libero

Club alpino italiano - sezione di Padova

049.8750842

www.caipadova.it