I martedì al cinema a Padova a 3 euro

Proseguono martedì 20 marzo nelle sale di Padova e provincia le proiezioni a tre euro de “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Dieci sono questa settimana le opere tra le quali scegliere nelle sale cinematografiche Fice di Padova e provincia aderenti all’iniziativa

Lux

Guarda alla Francia il Cinema Il Lux proponendo, alle 19.10 e alle 21.20 (in versione originale), “Un amore sopra le righe” (Drammatico - Francia, 2017, 119’) di Nicolas Bedos, Premio César 2018 come Migliore opera prima e Migliore attrice. Quando Sarah incontra Victor nel 1971, non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori francesi e che passeranno insieme 45 anni pieni di passioni, tradimenti, delusioni e successi. Ma chi è veramente la donna che vive all’ombra del celebre marito? Il film narra le vicende amorose e i segreti inconfessabili di una coppia molto fuori dal comune, sullo sfondo della storia dell’ultimo mezzo secolo.

Multiastra

Il talento di Roman Polanski, è protagonista al Multiastra con la proiezione, alle 17.50 e alle 20.20, di “Quello che non so di lei” (Drammatico - Francia, Belgio, Polonia, 2017, 110’). Delphine è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore. Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma Delphine è paralizzata, ha un blocco creativo. Un giorno, per caso, incontra Leila, una giovane donna affascinante e misteriosa, comparsa dal nulla, eppure capace con naturalezza di entrare nella sua vita, come amica e confidente. La presenza di Leila in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere un’amicizia si trasforma in un rapporto morboso e ambiguo.

PortoAstra

Tre le opere in cartellone al Multisala Porto Astra. Si parte alle 17.20 con “Belle & Sebastien - Amici per sempre” (Drammatico, Francia, 2018, 90’) di Clovis Cornillac. Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli. Una sera a casa del nonno ascolta una conversazione tra Pierre, suo padre ed Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. Sebastien è amareggiato. Non vuole lasciare il nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma Sebastien farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe. Alle 17.45 e 19.55 si prosegue con “Nome di donna” (Drammatico - Italia, 2018, 90’) di Marco Tullio Giordana. L’opera narra la storia di Nina, una giovane madre single che all'inizio dell'estate decide di lasciare Milano e di trasferirsi con la figlia in un paesino della bassa Lombardia. Qui Nina trova impiego in una prestigiosa clinica privata per anziani, dove ha modo di relazionarsi con le altre donne che vi lavorano, alcune italiane e molte straniere. Questo luogo elegante e quasi fiabesco, però, cela uno scomodo segreto, legato al torbido sistema di favori messo in piedi da Marco Maria Torri, il manager della struttura. Quando Nina scoprirà tutto, verrà inizialmente isolata dalle colleghe, preoccupate di perdere il posto di lavoro. Ma ben presto troveranno tutte la forza di affrontare il direttore e lanciarsi in un'avvincente battaglia per i loro diritti e la loro dignità di donne. Film italiano anche alle 22 con “Puoi baciare lo sposo” (Commedia, Italia 2018, 90’) di Alessandro Genovesi. Antonio ha finalmente trovato l’amore della sua vita, Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino. Nell’entusiasmo di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. La madre di Antonio, Anna, accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore.

MPX

Anche il Multisala Pio X – MPX fa tris proponendo, alle 18.30, “L'ora più buia” (Drammatico, Gran Bretagna, 2017, 114’) di Joe Wright. Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli è Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore che lo designa per soddisfare i Laburisti. Alle 18.40 e 21.05 si potrà invece assistere a “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (Thriller, USA, Gran Bretagna, 2017, 115’) di Martin McDonagh, con Frances McDormand miglior attrice protagonista e Sam Rockwell, miglior attore non protagonista agli Oscar 2018. Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua città - ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso - diretti a William Willoughby il venerato capo della polizia locale. Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon, ragazzo immaturo e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta. Le proiezioni a tre euro si chiudono alle 21.15 con il documentario “Visages, villages” (Documentario, Francia, 2017, 90’) di Agnès Varda e JR. Dopo essersi conosciuti nel 2015, l'icona della Nouvelle Vague ora novantenne e il giovane artista parigino hanno deciso di lavorare insieme. Sono saliti a bordo del furgone magico di JR e si sono messi in viaggio per la Francia rurale, per girare un film con la tecnica che ha reso celebre il trentenne parigino: il collage di ritratti stampati in formato gigante ed esposti sui muri. Un documentario on the road che porta i due registi a incontrare, più o meno casualmente, tante persone, e a immortalarle con giganteschi ritratti in bianco e nero. Tappezzando ogni superficie libera dei luoghi rurali e periferici che Varda e JR scelgono di visitare, le fotografie restituiscono una grandezza tutta umana, quotidiana e un po' nostalgica a queste persone provenienti dal mondo contadino e operaio, riscoprendo il valore della semplicità.

Cinema Rex

Al Cinema Rex alle 21.15 è invece atteso un classico immortale del cinema italiano: “Roma città aperta” (Drammatico, Italia, 1945, 98’) di Roberto Rossellini. Durante i nove mesi dell'occupazione nazista di Roma, la polizia tedesca è sulle tracce di un ingegnere che è a capo di un movimento della resistenza. Il giovanotto, sfuggito in tempo alla perquisizione nel suo appartamento, trova rifugio nella casa di un parroco della periferia, benemerito della lotta contro l'oppressore. Ma la delazione di un'attricetta che ha avuto una relazione con l'ingegnere, attratta dal miraggio di lauti guadagni, porta all'arresto dell'ingegnere e del parroco.

Cinema Teatro Giardino

Spostandosi in provincia, la proposta di questo martedì al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche è, alle 21, “Il bacio azzurro” (Fantastico, Italia 2015, 100’) di Pino Tordiglione. Francesco è un bambino come tutti i bambini, vispo e curioso. Per un compito sull'Acqua avuto a scuola, durante le vacanze intraprende con suo nonno, Angelo, un pensionato idraulico, dell'acquedotto, un lungo viaggio alla scoperta di un mondo fantastico, mai preso in considerazione prima di allora: il mondo magico dell'acqua. Attraverso i racconti del nonno e le lunghe passeggiate insieme a lui, Francesco apprende che l'acqua non è solo quel liquido che usiamo per dissetarci e per lavarci, in modo automatico e con indifferenza, senza chiederci da dove viene, ma un tesoro prezioso da rispettare e da salvaguardare perché è un bene universale. Alla fine del viaggio, non solo ha appreso una importante lezione, ma "qualcuno", in silenzio e discretamente, ha realizzato il suo desiderio.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

