I martedì al cinema a Padova a 3 euro

Martedì 29 maggio a Padova e provincia ultimo appuntamento del mese con l’11.ma edizione de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Tre sono le proposte di questa settimana al Cinema Il Lux di Padova che inizia alle 17 con “Nobili Bugie” (Commedia, Italia 2016, 100’) di Antonio Pisu. L’opera è ambientata durante la Seconda guerra mondiale e narra le vicende di una famiglia di nobili decaduti e dei loro intricati affari con una famiglia di ebrei rifugiati presso la loro residenza in cambio di denaro. Si prosegue, alle 19, con “Interruption” (Drammatico, Grecia, Francia, Croazia, 2015, 109’) di Yorgos Zois. Un adattamento teatrale post-moderno di una tragedia greca classica si svolge in prestigioso teatro di Atene. All’improvviso, le luci si accendono. Un gruppo di giovani vestiti di nero sale sul palco. Si intravede, tra loro, una pistola. “Ci scusiamo per l’interruzione”, dice uno di loro, invitando il pubblico dalla platea a raggiungerli sul palco, invitandoli quindi a partecipare. La rappresentazione riprende, eppure qualcosa è cambiato: vanno in scena gli stessi personaggi, ma è il pubblico che comincia a sentirsi diverso. Infine, alle 21, si potrà godere della proiezione in versione originale sottotitolata di “Il dubbio - Un caso di coscienza” (Drammatico, Iran, 2017, 104’) di Vahid Jalilvand. Il dottor Narima, anatomo-patologo, un uomo virtuoso e di solidi principi, ha un incidente con un motociclista e la sua famiglia, in cui ferisce un bambino di otto anni. Pagati i danni al motociclista, si offre di portare il bambino in una clinica vicina. La mattina dopo, viene a sapere che lo stesso bambino è stato portato in ospedale per l’autopsia. Nariman deve affrontare un dilemma: è lui il responsabile della morte del piccolo a causa dell’incidente o la morte è dovuta a un avvelenamento da cibo, come sostiene la diagnosi degli altri medici?

Punta su Paolo Sorrentino questa settimana il Multiastra nel cui cartellone troviamo, alle 17.30 e 20.10, “Loro 2” (Biografico, Italia, 2018, 100’). In questa seconda parte la crisi tra Silvio e Veronica si fa ancora più profonda, e Berlusconi, rispolverando le sue vecchie ma immutate doti di straordinario venditore, le utilizza per manovre politiche che condurranno alla caduta del governo della sinistra e al suo ritorno sulla poltrona di Presidente del Consiglio. Ma la sua passione per le giovani donne, e per le "cene eleganti" lo condurranno inevitabilmente verso il baratro, rompendo l'incantesimo dell'innamoramento col quale aveva conquistato la moglie e gli italiani. E la caduta di Silvio va di pari passo con quella di un paese ridotto in macerie.

Al Multisala Porto Astra si potrà invece assistere, alle 17.30, 19.50 e 21.55, a “Cosa dirà la gente” (Drammatico, Norvegia, Germania, Svezia, 2017) di Iram Haq. La sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in famiglia, è la perfetta figlia pachistana, ma quando esce con gli amici è una normale adolescente norvegese. Quando però il padre sorprende Nisha in intimità col suo ragazzo, i due mondi della ragazza entrano violentemente in collisione: i suoi stessi genitori la rapiscono per portarla a casa di alcuni parenti in Pakistan. Lì, in un Paese in cui non è mai stata prima, Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura di suo padre e di sua madre.

Anche questa settimana, al Multisala Pio X – MPX c’è solo l’imbarazzo della scelta. Alle 18.45 e 21.15 si parte con “Sergio & Sergei - Il Professore e il Cosmonauta”(Drammatico, Spagna, Cuba, 2017, 93’) di Ernesto Daranas. 1991. L’URSS è crollata ma Sergej, l’ultimo cosmonauta sovietico, ancora non lo sa. Bloccato in orbita sulla stazione MIR e dimenticato da tutti, capta casualmente il segnale della vecchia radio di Sergio, uno squattrinato professore di filosofia in una Cuba in crisi. 18.40 e 21.10 è l’orario di inizio de “L'Isola dei Cani” (Animazione, USA 2018, 101’) di Wes Anderson. Ambientato in Giappone nel 2037, il film racconta la dolce epopea del dodicenne Atari Kobayashi alla ricerca del suo amato cane. Quando a causa di una contagiosa influenza canina, il governo decide di mandare in esilio tutti i cani di Megasaki City in una vasta discarica chiamata Trash Island, Atari parte da solo nel suo Junior-Turbo Prop e vola attraverso il fiume per ritrovare Spots, il suo cane da guardia. Una volta atterrato, con l'aiuto di un branco di nuovi amici, inizia un viaggio epico che deciderà il futuro dell'intera città. Infine, alle 21, si chiude con “La casa sul mare” (Drammatico, Francia 2017, 107’) di Robert Guédiguian. In una pittoresca villa affacciata sul mare di Marsiglia tre fratelli si ritrovano attorno all’anziano padre: Angela fa l’attrice e si è trasferita a Parigi, Joseph è un aspirante scrittore innamorato di una ragazza che ha la metà dei suoi anni, e Armand, l’unico a vivere ancora in paese, gestisce il piccolo ristorante di famiglia. Il tempo passato insieme è l’occasione per fare un bilancio, tra ideali ed emozioni, aspirazioni e nostalgie. Finché un arrivo imprevisto, dal mare, porterà scompiglio nelle vite di tutti.

Il Cinema Rex punta questa settimana alle 21 su “La mélodie” (Drammatico - Francia, 2017, 102’) di Rachid Hami. Simon, un famoso musicista ormai disilluso, viene incaricato dell’insegnamento del violino in una scuola di classi multietniche alle porte di Parigi per favorire l’aggregazione fra studenti. I suoi metodi d’insegnamento rigidi non facilitano il rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c’è Arnold, un timido studente affascinato dal violino, che scopre di avere una forte predisposizione per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all’incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà a ritrovare l’energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e mantenere la promessa di portare la classe ad esibirsi al saggio finale alla Filarmonica di Parigi?

In provincia, infine il Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche offre la visione, alle 21, “Il giovane Karl Marx” (Biografico, Francia, Germania, Belgio, 2017, 112’) di Raoul Peck, regista candidato all’Oscar e vincitore di BAFTA e César per “I Am Not Your Negro”. Siamo negli anni Quaranta del XIX Secolo. Sono anni di fermento: in Germania viene fortemente repressa un’opposizione intellettuale molto attiva, in Francia gli operai del Faubourg Saint-Antoine si sono messi in marcia. Anche in Inghilterra il popolo e sceso in strada. Il giovane Marx e l’amico Friedrich Engels, due giovani dalla diversa estrazione sociale, ma entrambi brillanti, appassionati, provocatori e divertenti riusciranno a creare un movimento rivoluzionario unitario.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

