I martedì al cinema a Padova a 3 euro

Arriva al traguardo dell’undicesima edizione “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Forte del grande successo riscosso negli anni precedenti, anche quest’anno la rassegna si propone di essere un concreto strumento per valorizzare le opere cinematografiche di qualità e di consolidare il ruolo delle sale di proiezione quali presidi culturali sul territorio veneto.

Da martedì 6 marzo, per tutti i martedì del mese di marzo e maggio i cittadini avranno l’opportunità, recandosi nelle sale cinematografiche Fice di Padova e provincia aderenti all’iniziativa, di fruire di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, al costo ridotto di soli tre euro.

Martedì 6 marzo sono tredici i film tra cui scegliere nelle sale di Padova e provincia.

Cinema Il Lux

Il Cinema Il Lux inaugura la rassegna proponendo in proiezione due opere in versione originale sottotitolata. Alle 19.15 inizia “Dark Night” (Drammatico, USA 2016, 85’) di Tim Sutton. Liberamente ispirato al tragico caso del Massacro di Aurora, il film ritrae sei personaggi, compreso il giovane killer, nelle ore precedenti l'attentato criminale. Sei giovani individui galleggiano in un vuoto di relazioni, ciascuno di loro potrebbe essere l'artefice del folle gesto. Le loro azioni e il loro vissuto sembrano condurli a piccoli passi verso il dramma finale. Segue, alle 21, “The Disaster Artist” (Commedia, USA 2017, 104’) di James Franco. Il film, basato sul best seller di Greg Sestero, racconta la tragicomica storia vera dell’aspirante regista, e famoso outsider di Hollywood, Tommy Wiseau. Un artista la cui passione era genuina tanto quanto discutibili erano i suoi metodi. L’opera è un ironico e gradito avvertimento che ci ricorda come ci sia più di un modo per diventare una leggenda, e che non ci sono limiti a quello che si può ottenere anche quando non si ha assolutamente idea di cosa si stia facendo.

Cinema Rex

Al Cinema Rex troviamo in cartellone, alle 21.15, “Morto Stalin, se ne fa un altro” (Commedia, Gran Bretagna, Belgio, 2017, 106’) di Armando Iannucci, travolgente satira sul potere e il totalitarismo. Nella notte del 2 marzo 1953, un uomo sta morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un tiranno, un macellaio, un dittatore. È Joseph Stalin, Segretario Generale dell’Unione Sovietica. È lì che soffre, si contorce, sta per tirare le cuoia… e se ti giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu!

Multiastra

Il Multiastra punta invece su “La poltrona del padre” (Documentario, Italia, USA, 2015, durata 76’) di Antonio Tibaldi e Alex Lora, la cui proiezione inizierà alle 21. Abraham e Shagra sono due gemelli ebrei ortodossi, avanti con gli anni, che conducono un'esistenza appartata nella loro casa di famiglia. Dopo la morte dei genitori hanno accumulato oggetti e memorabilia di ogni genere, riempiendo i locali senza troppo badare all’ordine e alla pulizia. L'inquilino del piano ha però minacciato di non pagare più l’affitto se i gemelli non ripuliranno completamente il loro maleodorante appartamento. Abraham a Shagra non hanno altra scelta, devono aprire le porte di casa a una ditta specializzata. Si dà così il via a una traumatica invasione della loro intimità. Dovranno confrontarsi con i propri ricordi e il proprio presente, costretti dalle circostanze a cercare un nuovo inizio.

Multisala Porto Astra

Guarda alla Notte degli Oscar il Multisala Porto Astra con quattro opere in cartellone di cui tre sono in attesa dell’ambita statuetta della Academy. Alle 17 appuntamento dedicato ai piccoli spettatori con la proiezione de “I primitivi” (Animazione, Gran Bretagna, Francia, 2018, 89’) di Nick Park. All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età della Pietra viene però travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà prende la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non aveva mai sentito parlare: il calcio. Segue, alle 17.20, “The Post” (Biografico, USA, 2017, 118’) di Steven Spielberg, candidato agli Academy Awards 2018 come miglior film, con Meryl Streep candidata come miglior attrice. 1971: Katharine Graham è la prima donna alla guida del The Washington Post in una società dove il potere è di norma maschile, Ben Bradlee è il duro e testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kaye e Ben siano molto diversi, l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in Vietnam durata per decenni. Le proiezioni proseguono alle 19.40 con il pluripremiato “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (Thriller, USA, Gran Bretagna, 2017, 115’) di Martin McDonagh, Premio per la migliore sceneggiatura alla 74° Mostra Internazionale del cinema di Venezia e vincitore alla 75a edizione dei Golden Globe come Miglior film drammatico, Miglior attrice in un film drammatico, Miglior attore non protagonista in un film e Miglior sceneggiatura. È inoltre candidato a sette Premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attrice. Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred Hayes decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte della sua città - ognuno dei quali grida un messaggio provocatorio e preciso - diretti a William Willoughby il venerato capo della polizia locale. Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon, ragazzo immaturo e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di Ebbing è dichiaratamente aperta. Infine, alle 22.05, è il turno di “Chiamami col tuo nome” (Drammatico, Italia, Francia, USA, Brasile, 2017, 132’) di Luca Guadagnino, candidato agli Oscar 2018 per il miglior film, miglior attore, migliore sceneggiatura non originale, miglior canzone. Il film è un racconto sensuale e trascendente sul primo amore, basato sul famoso romanzo di André Aciman. È l’estate del 1983 nel nord dell’Italia, ed Elio Perlman un precoce diciassettenne americano, vive nella villa del XVII° secolo di famiglia passando il tempo a trascrivere e suonare musica classica, leggere, e flirtare con la sua amica Marzia. Un giorno, arriva Oliver un affascinante studente americano di 24 anni, che il padre di Elio ospita per aiutarlo a completare la sua tesi di dottorato. In un ambiente splendido e soleggiato, Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà per sempre le loro vite.

MPX

Non è meno ricca la proposta per questo primo martedì di rassegna del Multisala Pio X – MPX dove le proiezioni inizieranno alle 17.30 con “C'est la vie - Prendila come viene” (Commedia, Francia, 2017, 117’) di Eric Toledano e Olivier Nakache. Il giorno del proprio matrimonio tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori Parigi e hanno scelto di affidarsi a Max ed il suo team, i migliori in circolazione, per una serata meravigliosa. Il film segue tutte le fasi, dall'organizzazione alla festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale in una lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate. Alle 18.35 è invece il turno di “Ella & John - The Leisure Seeker” (Drammatico, Italia, Francia, 2017, 112’) di Paolo Virzì. “The Leisure Seeker” è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. In serata, alle 20 e alle 21.30, si potrà assistere a “The Party” (Commedia, Gran Bretagna, 2017, 71’) di Sally Potter. Janet è appena stata nominata Ministro del Governo Ombra, il coronamento della sua carriera politica. Lei e suo marito Bill decidono di festeggiare con gli amici più intimi. Gli ospiti arrivano nella loro casa di Londra, ma la festa prende una piega inaspettata quando Bill all’improvviso fa due rivelazioni esplosive. Chiude il cartellone, alle 21.10, “Omicidio al Cairo” (Thriller, Svezia, Danimarca, Germania, Francia, 2017, 106’) di Tarik Saleh. Noredin Mustafa è un detective corrotto della polizia del Cairo. Sta seguendo il caso di una cantante trovata uccisa in una stanza dell’hotel Nile Hilton, e ben presto scopre la relazione segreta della donna con il proprietario dell’albergo, ricco imprenditore e membro del parlamento. Durante la ricerca dell’unico testimone, una cameriera sudanese senza permesso di soggiorno, a Noredin viene brutalmente ordinato di archiviare il caso. Il detective tuttavia non demorde e l’indagine conduce ad un’élite di “intoccabili” che gestisce il paese, immune alla giustizia.

Spostandosi in provincia di Padova, anche al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche si potrà assistere, alle 21, a “Morto Stalin, se ne fa un altro” (Commedia, Gran Bretagna, Belgio, 2017, 106’) di Armando Iannucci.

Per informazioni

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8750851

fice3ve@agistriveneto.it

www.spettacoloveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie

