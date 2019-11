Martedì al Cinema a tre euro

Ancora grande cinema di qualità, martedì 19 novembre nei cinema di Padova e provincia con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Ricco di proposte anche questo terzo martedì di rassegna con ben undici film in cartellone al costo ridotto di tre euro.

Padova e provincia

Cinema Il Lux

L'età giovane di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne - ore 17.15 - 21.15

L'età giovane di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne - ore 17.15 - 21.15 Cinema Rex

La vita invisibile di Euridice Gusmao di Karim Aïnouz - ore 21

La vita invisibile di Euridice Gusmao di Karim Aïnouz - ore 21 Multiastra

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti - ore 17.30

Motherless Brooklyn di Edward Norton - ore 20.30

La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti - ore 17.30 Motherless Brooklyn di Edward Norton - ore 20.30 Cinema Esperia

Il segreto della miniera di Hanna Antonina Wojcik-Slak - ore 21

Il segreto della miniera di Hanna Antonina Wojcik-Slak - ore 21 Multisala Porto Astra

Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri - ore 19.55 - 22.10

Bellissime di Elisa Amoruso - ore 17.30

Gli uomini d’oro di Vincenzo Alfieri - ore 19.55 - 22.10 Bellissime di Elisa Amoruso - ore 17.30 Multisala Pio X - MPX

La belle époque di Nicolas Bedos - ore 18.20

Le verità di Hirokazu Kore-da - ore 18.45 - 21

Parasite di Bong Joon-ho - ore 20.45

La belle époque di Nicolas Bedos - ore 18.20 Le verità di Hirokazu Kore-da - ore 18.45 - 21 Parasite di Bong Joon-ho - ore 20.45 Cinema Teatro Giardino (San Giorgio delle Pertiche)

Cafarnao di Nadine Labaki - ore 21

Dettagli

Cinema Il Lux

In città, il Cinema Il Lux dà la possibilità di assistere, alle 17.15 e alle 21.15, al film Palma d’oro per la Miglior Regia al 72°Festival di Cannes “L'Età Giovane” (Drammatico, Belgio 2019, 84’) di Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne,. Ambientato in Belgio ai giorni nostri, il film racconta il destino del giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra gli ideali di purezza professati dal suo imam e i richiami della vita.

Rex

Al Cinema Rex troviamo, alle 21, “La vita invisibile di Euridice Gusmao” (Drammatico, Brasile 2019, 139’) di Karim Aïnouz. Rio de Janeiro, 1950. Eurídice e Guida sono due sorelle inseparabili che vivono con i loro genitori dagli ideali conservatori. Immerse in una vita tradizionale, nutrono entrambe dei sogni: Eurídice vuole diventare una rinomata pianista, mentre Guida è in cerca del vero amore. Le loro scelte porteranno alla drastica decisione del padre di separarle. Le due sorelle prenderanno due strade diverse senza mai perdere la speranza di potersi ritrovare.

Multiastra

Protagonista il cinema di animazione alle 17.30 al Multiastra con “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” (Animazione, Francia, Italia 2019, 82’) di Lorenzo Mattotti. Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all'aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

La serata prosegue alle 20.30 con “Motherless Brooklyn - I segreti di una città” (Drammatico, USA 2019, 144’) di Edward Norton. Il film segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore ed unico amico, Frank Minna. Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel svela lentamente dei segreti gelosamente custoditi che tengono in equilibrio il destino dell’intera città. In un mistero che lo porta dai jazz club grondanti di gin di Harlem ai bassifondi di Brooklyn e, infine, ai salotti dorati dei potenti mediatori di New York, Lionel si scontra con i teppisti, la corruzione e l’uomo più pericoloso della città, per onorare il suo amico e salvare la donna che potrebbe essere la sua stessa salvezza.

Cinema Esperia

Il Cinema Esperia alle 21 offre la visione del film “Il segreto della miniera” (Drammatico - Slovenia, Bosnia-Herzegovina, 2017, 100’) di Hanna Antonina Wojcik-Slak. A un minatore della Slovenia centrale viene assegnato un compito: riaprire e ispezionare un vecchio tunnel per consentire all’impresa privata, proprietaria della miniera, di chiuderlo definitivamente. Ma abbattendo via via le barriere di roccia e mattoni presenti all’interno del tunnel scoprirà molto di più: un segreto che non doveva scoprire e che gli impongono di riseppellire.

Multisala Porto Astra

Doppio appuntamento al Multisala Porto Astra dove, alle 17.30 inizia la proiezione di “Bellissime” (Documentario, Italia 2019, 80’) di Elisa Amoruso, riflessione aperta sul culto dell’apparire, su cosa voglia dire essere bambine, adolescenti e madri, in un continuo gioco di rimandi tra passato e presente. Una riflessione su cosa sia oggi, per alcune, essere e diventare donne. Alle 19.55 e 22.10 è invece il turno di “Gli uomini d'oro” (Noir, Italia 2019, 110’) di Vincenzo Alfieri, una crime story ispirata a un incredibile fatto di cronaca. Torino, 1996. Luigi, impiegato postale con la passione per il lusso e le belle donne, ha sempre sognato la baby pensione e una vita in vacanza in Costa Rica. Quando il sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue spalle e il confine fra l’impiegato modello e il criminale è veramente sottile. Ma il crimine non è per tutti e per degli uomini qualunque – ciascuno con la voglia di intascarsi il bottino - si rivela un gioco fin troppo pericoloso.

MPX

Tre i film in programmazione a tre euro al Multisala Pio X – MPX. Si parte alle 18.20 con “La belle époque” (Commedia, Francia 2019, 110’) di Nicolas Bedos. Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in un caffè di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. Si prosegue poi, alle 18.45 e 21 con “Le Verità” (Drammatico, Francia, Giappone 2019, 106’) di Kore-eda Hirokazu. Fabienne è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir torna a Parigi da New York con marito e figlia. L'incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un confronto: le verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i risentimenti confessati. Si chiude, infine, alle 20.45, con “Parasite” (Drammatico, Corea del sud 2019, 132’) di Bong Joon-ho. I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti, ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un’entrata regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta al colloquio dai Park. Arrivato a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, Ki-woo incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.

Cinema Teatro Giardino

In provincia, infine, il Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche propone, alle 21, il film “Cafarnao - Caos e miracoli” (Drammatico, Libano Usa 2018, 120’) di Nadine Labaki. Zainha dodici anni, ha una famiglia numerosa e dal suo sguardo trapela il dramma vissuto da un intero Paese. Siamo a Beirut, nei quartieri più disagiati della città. Zaid non ha però perso la speranza ed è pronto a ribellarsi al sistema, portando in tribunale i suoi stessi genitori.

---

Tutti i martedì del mese di novembre, la rassegna a consentirà agli appassionati di cinema di godere della visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

---

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8750851

fice3ve@agistriveneto.it

Info web

Gallery