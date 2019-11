Martedì al Cinema a tre euro

Dopo il grande successo nei mesi di marzo e maggio, tornano nelle sale cinematografiche di Padova e provincia a partire da martedì 5 novembre gli appuntamenti con la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Tutti i martedì del mese di novembre, l’iniziativa consentirà agli appassionati di cinema, recandosi nelle sale aderenti, di godere della visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro.

Il progetto ha fra i suoi obiettivi la promozione della cultura cinematografica e del cinema d’autore attraverso la valorizzazione delle sale d’essai del Veneto e si inserisce in un quadro più generale di azioni a sostegno dello spettacolo. Un modo concreto per favorire la visione di opere di qualità e creare, soprattutto nei giovani, l’abitudine ad andare al cinema durante tutta la settimana.

Si presenta molto ricca la programmazione del primo appuntamento di martedì 5 novembre.

Padova e provincia

Il Lux

In città, il Cinema Il Lux propone alle 19, il documentario “Psicomagia - Un'arte per guarire” (Documentario, Francia, 2019, 100’) di Alejandro Jodorowsky. Attraverso testimonianze reali il documentario spiega cos’è la psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Mostra alcune persone durante il loro processo di guarigione, dalla realizzazione del loro “atto psicomagico” fino alla dimostrazione dei relativi effetti. Per Jodorowsky, molti dei nostri problemi derivano dalle barriere create dalla nostra società, dalla nostra famiglia e dalla nostra cultura, tutti fattori che ci impediscono di trovare il nostro vero io. La psicomagia aiuta le persone a liberarsi da queste catene.

Multiastra

In cartellone al Multiastra troviamo, alle 17.15, “Tutto il mio folle amore” (Drammatico, Italia, 2019, 97’) di Gabriele Salvatores. Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e una sera qualsiasi.

Cinema Rex

Il Cinema Rex (ore 21), il Cinema Esperia (ore 21), il Multisala Porto Astra (ore 16.40 e 20.15) e il Multisala Pio X – MPX (ore 18.15) puntano su “C'era una volta... a Hollywood” (Drammatico, Thriller, USA 2019, 161’) di Quentin Tarantino. Il film è ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’attore televisivo Rick Dalton e la sua storica controfigura Cliff Booth cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più.

MPX

La programmazione a tre euro del Multisala Pio X – MPX prosegue alle 18.30 con “Yuli - Danza e libertà” (Biografico, Drammatico, Spagna, 2018, 109’) di Icíar Bollaín. Il film racconta la vita di Carlos Acosta, ballerino cubano ritiratosi dalle scene nel 2015 dopo una straordinaria carriera nelle più grandi compagnie del mondo. Bambino indisciplinato che vive coi genitori e le due sorelle a L’Havana, Carlos viene costretto dal padre a frequentare la rinomata Escuela Nacional Cubana de Ballet, assecondando così un naturale talento per la danza. Dopo anni di esercizi e scontri gli insegnanti, di difficoltà economiche e piccole umiliazioni, Carlos riuscirà a vincere un importante concorso a Losanna, e da lì a conquistare il mondo, senza mai dimenticare le origini e il legame con la famiglia. Alle 21.10 inizia, invece, “Il mio profilo migliore” (Drammatico, Francia, 2019, 101’) di Safy Nebbou. Claire ha 50 anni, è separata, ha due figli e ha una relazione con Ludo, un uomo più giovane di lei. Un giorno ha un’idea: per spiare il suo ex amante crea un profilo falso su Facebook. Adesso è Clara, una ragazza di 24 anni, affascinante e attraente. Ma l’amore è dietro l’angolo. Dopo aver conosciuto il giovane Alex, un amico di Ludo, tra i due nasce un’attrazione virtuale. Claire sembra diventata improvvisamente la ragazza di un tempo e tra chiacchiere e confessioni notturne al telefono, messaggi e chat, finirà per innamorarsi veramente di Alex, rendendosi conto che il mondo che ha creato si basa sulle menzogne, mentre i sentimenti che sta vivendo sono reali. In alternativa, alle 21.15 si può optare per “Il segreto della miniera” (Drammatico - Slovenia, Bosnia-Herzegovina, 2017, 100’) di Hanna Antonina Wojcik-Slak. A un minatore della Slovenia centrale viene assegnato un compito: riaprire e ispezionare un vecchio tunnel per consentire all’impresa privata, proprietaria della miniera, di chiuderlo definitivamente. Ma abbattendo via via le barriere di roccia e mattoni presenti all’interno del tunnel scoprirà molto di più: un segreto che non doveva scoprire e che gli impongono di riseppellire.

Cinema Teatro Giardino

In provincia, il Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche offre alle 21 la visione a tre euro di “Ad Astra” (Fantascienza, Thriller - USA, Brasile, 2019, 124’) di James Gray. L'astronauta Roy McBride viaggia fino ai lontani confini del sistema solare per trovare il padre scomparso e dipanare un mistero che minaccia la sopravvivenza del nostro pianeta.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Biglietti

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Fice Tre Venezie

Tel. 049 8750851

fice3ve@agistriveneto.it

Info web

Gallery