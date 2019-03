"Recupero delle funzioni neurologiche", incontro per i martedì della clinica Neurologica

Domani, martedì 12 marzo alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze a Padova, Giacomo Koch dell’IRCCS Santa Lucia di Roma tiene una conferenza su “Transcranial magnetic stimulation in stroke recovery” nell’ambito del ciclo "Martedì della Clinica Neurologica", seminari di carattere clinico-scientifico di lunga tradizione a Padova, focalizzati sulle novità salienti nei vari ambiti della neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti), in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui neuroradiologia, neurochirurgia, anestesia e rianimazione.

Scarica il programma completo dei "Martedì della Clinica 2019"

Giacomo Koch, neurologo e neuroscienziato, guida il laboratorio di stimolazione cerebrale non invasiva alla Fondazione Santa Lucia di Roma. Gli obiettivi principali della sua ricerca sono comprendere i meccanismi alla base della plasticità corticale e della connettività corticale nel cervello umano sano, per sviluppare nuovi approcci terapeutici e promuovere il recupero delle funzioni neurologiche attraverso metodi di stimolazione cerebrale non invasiva. Ha svolto attività di ricerca nel campo della neurofisiologia clinica del sistema motorio e delle funzioni cognitive finalizzandole allo sviluppo di nuovi approcci terapeutici per il recupero di funzioni neurologiche danneggiate dall’ictus o dalle malattie degenerative. In questo campo è considerato tra i primi 10 autori più produttivi al mondo. È autore di 142 lavori originali su riviste internazionali e ha ricevuto numerosi finanziamenti nazionali e internazionali per oltre 1.5 milioni di Euro.

Questo ciclo di incontri è curato scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, organizzato dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinato dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center. Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Per informazioni

La partecipazione è libera, informazioni al numero 049 8170700

