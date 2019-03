“Malattia dei piccoli vasi cerebrali e demenza “, incontro per i martedì della Clinica Neurologica

Martedì 19 marzo alle ore 17.30 nell’Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze a Padova, Leonardo Pantoni affronterà il tema della Malattia dei piccoli vasi cerebrali e demenza, nell’ambito del ciclo “Martedì della Clinica Neurologica”, seminari di carattere clinico-scientifico di lunga tradizione a Padova, focalizzati sulle novità salienti nei vari ambiti della neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti), in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui neuroradiologia, neurochirurgia, anestesia e rianimazione.

Scarica il programma completo dei "Martedì della Clinica 2019"

Leonardo Pantoni è docente di Neurologia all’Università di Milano e Direttore della Clinica Neurologica dell’Ospedale Sacco a Milano. Si è formato alla Scuola di Firenze con numerose esperienze all’estero. Esperto di patologia cerebrovascolare, in particolare della patologia dei piccoli vasi, e dell’interazione tra microcircolo – neurodegenerazione – deficit cognitivo vascolare, è stato coordinatore dello studio LADIS per la diagnosi e il monitoraggio delle alterazioni dei piccoli vasi, finanziato dall’Unione Europea. È membro di numerosi gruppi di studio internazionali tra cui: Group for the Vascular Cognitive Impairment/Dementia Guidelines of the European Federation of Neurology (EFNS), e l’International Stroke Conference Program Committee dell’American Heart Association-American Stroke Association (chairman per la categoria Vascular Cognitive Impairment). È autore di oltre 260 pubblicazioni sul decadimento cognitivo vascolare.

Questo ciclo di incontri è curato scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, organizzato dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinato dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center. Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Info web

https://ilbolive.unipd.it/it/event/malattia-piccoli-vasi-cerebrali-demenza

Gallery