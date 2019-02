"Diagnosi e trattamento chirurgico delle cefalee", incontro per i martedì della Clinica Neurologica

Domani martedì 26 febbraio alle ore 17.30 in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze a Padova si terrà un incontro su “Diagnosi e trattamento chirurgico delle cefalee refrattarie”.

La lezione, che conclude gli incontri previsti per il mese di febbraio 2019, sarà a cura di Saja Scherer e Giorgio Pietramaggiori dell’Université de Lausanne in Svizzera e fa parte del ciclo di appuntamenti dei “Martedì della Clinica Neurologica”.

Saja Scherer è Chirurgo plastico e ricostruttivo specializzato nella chirurgia dei nervi periferici e delle cefalee. Grazie alle sue origini sudcoreane ha sviluppato la ricerca e il trattamento delle cefalee refrattarie in Asia dove rappresenta una referenza internazionale.

Giorgio Pietramaggiori è Chirurgo plastico e ricostruttivo, specializzato nel trattamento delle cefalee refrattarie grazie alla sua formazione negli Stati Uniti. Il Dr. Pietramaggiori è il pioniere del trattamento chirurgico delle cefalee refrattarie in Svizzera.

Scherer e Pietramaggiori sono Assistant Professors all’Università di Losanna, dove risiedono e dove hanno fondato lo Swiss Nerve Institute per la diagnosi e trattamento dei dolori cronici derivati da un disfunzionamento dei nervi periferici.

I Martedì della Clinica Neurologica sono seminari di carattere clinico-scientifico di lunga tradizione a Padova, focalizzati sulle novità salienti nei vari ambiti della neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti), in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui neuroradiologia, neurochirurgia, anestesia e rianimazione. Si tratta di uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinto dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche. Questo ciclo di incontri è curato scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, organizzato dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinato dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center.

