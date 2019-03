“Nuove metodiche per lo studio del sistema nervoso periferico”, incontro per i martedì della Clinica Neurologica

Domani martedì 26 marzo alle ore 17.30, nell’ambito del ciclo dei “Martedì della Clinica Neurologica”, Roberto Gasparotti, docente di Neuroradiologia all’Università di Brescia e Direttore dell’Unità Operativa di Neuroradiologia dell’ASST Spedali Civili di Brescia, terrà in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze in via Giustiniani 5 a Padova, una lezione incentrata sulle nuove metodiche per lo studio del sistema nervoso periferico.

L’applicazione delle nuove metodiche RM allo studio del sistema nervoso periferico associata alla costante ricerca di una traduzione clinica dell’imaging hanno portato Roberto Gasparotti a pubblicare numerosi lavori scientifici e a diventare riferimento riconosciuto nell’ambito della patologia infiammatoria, post-traumatica e neoplastica. Ha un’ampia esperienza clinica e produzione scientifica in numerosi campi della neuroradiologia diagnostica e interventistica.

I Martedì della Clinica Neurologica sono tra gli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, con una prima edizione datata 1973 e sempre contraddistinti dalla presenza di relatori ed esperti di altissimo livello, invitati all’Università di Padova per raccontare scoperte scientifiche, tecniche e terapie di assoluta avanguardia su argomenti di grande interesse sia per i contenuti scientifici sia per le ricadute terapeutiche.

Questo ciclo di incontri è curato scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, organizzato dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinato dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università di Padova e dal Padova Neuroscience Center.

