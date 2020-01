“Dall’anatomia funzionale alla chirurgia dell’epilessia”, incontro per i martedì della Clinica Neurologica

È uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, quello dei “Martedì della Clinica Neurologica”. Risale infatti al 1973 la prima edizione e da allora si sono avvicendati nelle sale di via Giustiniani i migliori neurologi nazionali e internazionali per spiegare tecniche, ricerche e nuove frontiere della neurologia. La cifra dei “Martedì della Clinica Neurologica” è sempre stata l’altissima qualità dei relatori in modo da incrociare i più recenti avanzamenti nel campo scientifico con le ricadute terapeutiche. Nel solco di questa tradizione, anche il 2020 offre un denso programma, distribuiti da gennaio a maggio, focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione.

Il terzo appuntamento è previsto per martedì 28 gennaio alle ore 17.30 in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze in via Giustiniani 5 a Padova, con Laura Tassi, Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, che parlerà di epilessia con una relazione dal titolo “Dall’anatomia funzionale alla chirurgia dell’epilessia”.

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1988 all’Università di Milano, Laura Tassi ha conseguito la specializzazione in Neurologia nel 1992 all’Università degli studi di Pavia. Ha lavorato per cinque anni in Francia, a Parigi e poi a Grenoble, nell’ambito della Chirurgia dell’epilessia. Dal 1994 è dirigente medico in Chirurgia dell’Epilessia e del Parkinson del Niguarda. Si occupa di diagnosi e cura dell’epilessia, soprattutto di trattamenti chirurgici delle forme focali, farmaco-resistenti e non. Adotta una metodologia di diagnostica terapeutica basata sull’elettroencefalogramma di base o nelle 24 ore, valutazione neuropsicologica e psichiatrica, valutazione della terapia in corso o da iniziare e degli effetti collaterali.

Programma dei “Martedì della Clinica Neurologiaca”: