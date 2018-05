“La malattia di Kennedy”, Carlo Rinaldi per i Martedì della Clinica Neurologica

È uno degli appuntamenti scientifici più longevi dell’Università di Padova, quello dei “Martedì della Clinica Neurologica”. Risale infatti al 1973 la prima edizione e da allora si sono avvicendati nelle sale di via Giustiniani i migliori neurologi nazionali e internazionali per spiegare tecniche, ricerche e nuove frontiere della neurologia. La cifra dei “Martedì della Clinica Neurologica” è sempre stata l’altissima qualità dei relatori in modo da incrociare i più recenti avanzamenti nel campo scientifico con le ricadute terapeutiche.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

I “Martedì della Clinica Neurologica 2018” hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Garami Zsolt da Houston Stati Uniti, sull’ictus ischemico cerebrale, una delle prima cause di morte e disabilità; Luca Regli della Neurochirurgia di Zurigo, su “Bypass per ischemia e aneurismi” e Emanuel Della Torre, immunologo dell’Ospedale San Raffaele di Milano, attualmente a Boston al Ragon Institute of MGH, MIT, and Harvard, che è intervenuto su una patologia, di recente identificazione, la malattia IgG4-correlata e delle sue manifestazioni neurologiche.

Nel solco di questa tradizione, anche il 2018 offre un denso programma (17 incontri distribuiti da gennaio a maggio) focalizzato sulle novità emerse nei vari ambiti della Neurologia (malattie infiammatorie e degenerative, metodiche diagnostiche innovative, terapie emergenti) in stretta collaborazione con le specialità affini, tra cui Neuroradiologia, Neurochirurgia, Anestesia e Rianimazione.

La malattia di Kennedy è una malattia neuromuscolare progressiva, caratterizzata da debolezza muscolare che colpisce soprattutto i muscoli degli arti inferiori e quelli responsabili della formulazione delle parole e della masticazione. Spesso è associata ad atrofia dei testicoli e a disturbi endocrinologici quali sterilità e insensibilità agli ormoni androgeni. Oltre che con debolezza muscolare, la malattia si manifesta (in età adulta e in individui di sesso maschile) con contrazioni involontarie dei muscoli, crampi o tremori. È causata da alterazioni del gene codificante per il recettore degli ormoni androgeni, localizzato sul cromosoma X. La malattia si trasmette con modalità recessiva legata all’X: in genere solo i maschi (che hanno un solo cromosoma X) presentano i sintomi, mentre le femmine sono portatrici sane (perché possiedono un altro cromosoma X oltre a quello mutato, che può compensarne le funzioni).

Carlo Rinaldi è un Wellcome Trust Fellow all’Università di Oxford e Consultant Neurologist presso il John Radcliffe Hospital di Oxford e il National Hospital for Neurology and Neurosurgery a Londra, dove co-dirige una clinica specializzata per pazienti affetti da atrofia muscolare spino-bulbare (SBMA). Usando un approccio translazionale e interdisciplinare, il focus del suo laboratorio è lo studio dei meccanismi molecolari delle malattie dell’unità motoria causate da alterazione della proteostasi, con lo scopo di offrire soluzioni in grado di migliorare prognosi, screening e terapie di pazienti affetti da queste malattie.

Scopri tutti gli incontri “Martedì della Clinica Neurologica” alla Palazzina di Neuroscienze

Domani, martedì 29 maggio, in Aula Magna della Palazzina di Neuroscienze via Giustiniani 5 a Padova, dalle ore 17.30, Carlo Rinaldi, University of Oxford, concluderà il ciclo di incontri con una relazione sulla Malattia di Kennedy.

I “Martedì della Clinica Neurologica 2018” sono curati scientificamente dalla Professoressa Chiara Briani, organizzati dalla Clinica Neurologica diretta dal Professor Maurizio Corbetta, patrocinati dal Dipartimento di Neuroscienze, Scuola di Specializzazione in Neurologia, Corso di Dottorato di Ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale «G.B. Morgagni», Università degli Studi di Padova e Padova Neuroscience Center.

Info utili

Tutti gli eventi sono accreditati ECM e la partecipazione è gratuita.

Tutti gli incontri si terranno nella Palazzina di Neuroscienze via Giustiniani 5 a Padova, dalle ore 17.30

Per informazioni: cl.neurologica@aopd.veneto.it

Programma: Martedì della Clinica Neurologica 2018

Link utili: Dipartimento di Neuroscienze