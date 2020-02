I martedì dell'economia: "L'Emilia e il Veneto. Modelli a confronto" all'ItalyPost Factory by Lago

L’Emilia e il Veneto. Modelli a confronto

Appuntamento martedì 18 febbraio alle ore 18.30 all'ItalyPost Factory by Lago in Piazza A. de Gasperi, 30.

Dettagli

In occasione della presentazione di "Creazione del lavoro nella stagione della quarta rivoluzione industriale. Il caso dell'Emilia-Romagna" a cura di Stefano Zamagni (Il Mulino, 2018)

Intervengono

Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto



Dario Di Vico, inviato Corriere della Sera



Franco Mosconi, docente di Economia Industriale Università di Parma

Conduce

Federico Nicoletti, giornalista Corrier e del Veneto

Come partecipare all'incontro

Registrati all'incontro

Il libro

Ancora non sappiamo come le nuove tecnologie e la cultura che le governa cambieranno il futuro prossimo del capitalismo. Sappiamo però che è in atto una nuova grande trasformazione, che muterà non soltanto i tempi e l’organizzazione del lavoro, ma l’idea stessa di lavoro, le relazioni interpersonali, i modelli culturali, il rapporto uomo-natura. È una transizione che va governata con saggezza, e non soltanto con razionalità, evitando sia l’esaltazione acritica del progresso, sia il timore dei suoi effetti distruttivi sull’occupazione. Parte da questi presupposti la ricerca qui presentata, che focalizza l’attenzione su quanto è avvenuto negli ultimi vent’anni in Emilia-Romagna a livello di impatto della rivoluzione digitale sui livelli occupazionali e sulla trasformazione delle skills lavorative richieste dai nuovi modi di produzione.

I martedì dell’economia

I martedì dell’economia sono un ciclo di incontri con gli autori di volumi su temi economico, sociale e politico di attualità in programma da febbraio a giugno 2020. Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi

Info web

https://www.facebook.com/events/811638245972493/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-martedi-delleconomia-lemilia-e-il-veneto-modelli-a-confronto-89993636389