I martedì dell'economia: “Gli operai 4.0 e l’Italia nell’ era post Marchionne” all'ItalyPost Factory by Lago

L’Emilia e il Veneto. Modelli a confronto

Appuntamento martedì 25 febbraio alle ore 18.30 all'ItalyPost Factory by Lago in Piazza A. de Gasperi, 30.

In occasione della presentazione di "Fabbrica Futuro. Lavoro, contratti smart, azienda a bassa gerarchia, rivoluzione della mobilità, tecnologie. FCA, gli operai 4.0 e l'Italia nell'era post Marchionne" di Marco Bentivogli e Diodato Pirone (Egea, 2019)

Intervengono

Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL e autore del libro

Diodato Pirone, giornalista Il Messaggero e autore del libro

Sandro Trento, docente di Economia e gestione delle imprese Università di Trento, direttore generale Fondazione ERGO

Conduce

Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova

Come partecipare all'incontro

Registrati all'incontro

Il libro

Questo libro racconta il caso Fiat-FCA dal punto di vista del lavoro in fabbrica. Di come si lavora in concreto lungo le linee di montaggio di un moderno plant automobilistico italiano, nei suoi aspetti positivi e nelle sue contraddizioni. Nell'immaginario collettivo quegli stabilimenti sono ancora "fabbriche inferno" mentre nella realtà sono paragonabili a sale chirurgiche. La realtà riferisce di una drastica compressione della fatica che si sta traducendo anche in un incremento dello "stress" mentale degli operai 4.0, chiamati a una maggiore attenzione e a far funzionare la mente e non solo le mani. In queste fabbriche sta crollando il muro fra lavoro manuale e intellettuale e nuove competenze stanno ricomponendo le mansioni di lavoratori e "capi".

I martedì dell’economia

I martedì dell’economia sono un ciclo di incontri con gli autori di volumi su temi economico, sociale e politico di attualità in programma da febbraio a giugno 2020. Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi

Info web

https://www.facebook.com/events/755153061658998/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-con-marco-bentivogli-e-diodato-pirone-gli-operai-40-e-litalia-nellera-post-marchionne-89993917229