Festa del Martedì Grasso a Cittadella

Il 13 febbraio, per celebrare il Martedì Grasso, a Cittadella si festeggia con la sfilata di carri allegorici per le vie del centro con partenza da viale della Stazione alle ore 14.30.

In più Luna Park a Villa Rina e, la sera, Testamento e Fogo dea Vecia in piazza Pierobon con fuochi d'artificio alle ore 21.

🎊 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠

INFORMAZIONI

Pro Cittadella 049.5970627