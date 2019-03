Martedì grasso a tavola con le carni suine al ristorante “N’altraroba” di Rubano

Ultimo giorno di carnevale, martedì grasso, all’insegna delle proposte gastronomiche a base di carne di maiale. Questo il tema del nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano.

Il 5 marzo, alle 19.30 spazio dunque alla cena del martedì grasso, aperta dall’incontro con un allevatore padovano, Gianfranco Griggio, titolare dell’omonima azienda agricola di Pernumia. L’imprenditore racconterà come conduce il proprio allevamento e quanta dedizione e passione mette nel suo lavoro per ottenere delle carni di qualità, dall’origine certa. Le stesse che saranno poi protagoniste nel piatto, negli originali abbinamenti ideati dallo chef Angelo Pisano che ad ogni incontro firma il menù della serata, partendo per l’appunto dalle proprietà e dalle virtù dei prodotti del territorio. Un modo originale per chiudere il Carnevale, all'insegna di tipicità a km zero interpretate dallo chef.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenta i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.​